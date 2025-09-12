Almeida tiene la idea de presentarse a las elecciones y defiende que para hacerlo hay que tener "ilusión intacta"

Dice que su "mayor chute de energía" es Maroto porque "dijo que es una oportunidad para la izquierda que no se presente"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que su idea es presentarse a las elecciones municipales de 2027, para defender que para hacerlo hay que reunir algunas condiciones, como "tener el compromiso y la ilusión intacta".

"Mi idea es presentarme, pero lo que también quería transmitirles es que no me voy a presentar simplemente porque puede que gane. Me voy a presentar porque quiero servir a los madrileños con toda la pasión y todo el compromiso que tenga. Y si no se dieran esas condiciones sería difícil para mí, honestamente", ha contestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Almeida ha dejado claro que una decisión como esa, presentarse a la Alcaldía, "no se toma a la ligera". "Es un honor extraordinario ser alcalde de Madrid y, por tanto, uno tiene que plantearse si está en condiciones. Si mañana fueran las elecciones me presentaba. Y mi idea, por supuesto, es poder presentarme. Lo único que traté de transmitir a los ciudadanos es que, lógicamente, tengo que tener el compromiso y la ilusión intacta", se ha explicado, unido a su reciente paternidad y cómo ha impactado en su vida.

Posteriormente, desde los Jardines de Sabatini, el regidor ha remarcado que "su mayor fuente de ilusión y de compromiso" para presentarse es la portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, porque "dijo que si no se presentaba era una oportunidad para la izquierda".

"No ha habido mayor chute de energía para mi eventual y probabilísima candidatura, porque he dicho que mi idea es presentarme, que Reyes diga que es una oportunidad para la izquierda que Almeida no se presente", ha subrayado ante los medios de comunicación.