Almeida y toda la oposición proyectan unidad ante la tragedia: "Nos tienen a su lado, estamos unidos en esto"

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con representantes de toda la oposición --Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid), Enma López (PSOE) y Carla Toscano (Vox)-- ha proyecto una imagen de unidad ante la tragedia causada por la DANA visitando juntos un punto de recogida de ayuda con destino Valencia, concretamente en el distrito de Chamberí.

Desde el principal grupo de la oposición, Rubiño ha enviado un "afectuosísimo abrazo a toda la gente que está pasando por un dolor inconmensurable en Valencia, en zonas de Andalucía, en Castilla-Mancha".

Es una "enorme tragedia" que está siendo respondida con solidaridad de forma respuesta, para pasar a poner el foco en el pueblo de Madrid, "que en todos los momentos difíciles siempre está ahí". "Madrid siempre está ahí, los madrileños y las madrileñas son un pueblo generoso, que siempre va a asistir a todas las necesidades cuando hay una situación de emergencia como la que hemos vivido, ocurra donde ocurra y de forma masiva y solidaria, como estamos viendo en los puntos de recogida", ha descrito el portavoz adjunto de Más Madrid.

En esos puntos de recogida de donaciones la respuesta está siendo "abrumadora y se corresponde con la magnitud de la solidaridad del pueblo de Madrid, que siempre está en los momentos difíciles". La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se puso en contacto con Almeida desde el primer momento para poner el grupo municipal "a disposición en cualquier cosa en la que se pueda colaborar en las tareas que tiene que emprender el Ayuntamiento y que está emprendiendo".

Rubiño ha agradecido "infinitamente a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Madrid, a todos los voluntarios que se han puesto en marcha para sacar adelante una situación tan difícil y para aportar su granito de arena ante esta tragedia".

El PUEBLO DE MADRID, "EL QUE SIEMPRE ESTÁ A LA ALTURA"

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, también ha expresado el cariño, solidaridad y apoyo de su grupo a los afectados por los efectos devastadores de la DANA, unido al "agradecimiento y cariño al pueblo de Madrid, a ese pueblo que siempre está a la altura en los momentos importantes y que una vez más lo ha vuelto a demostrar, en este caso con esta gran ola de solidaridad en respuesta a este drama".

Es "una solidaridad en forma no sólo de donaciones, en forma de trabajo, en forma de esfuerzo, y es que el pueblo de Madrid siempre está a la altura de las circunstancias". "Cuando lleguen a Valencia estos paquetes que estamos enviando no llegará sólo leche, no llegarán sólo cubos, fregonas y escobas, llegará nuestro cariño, llegará nuestra esperanza, llegará nuestra solidaridad y llegará el mensaje de que pase lo que pase, nunca van a estar solos", ha subrayado.

López también ha agradecido a todos los empleados y empleadas públicas de Madrid que se han desplazado "para trasladar lo que mejor saben hacer, su trabajo, su solidaridad, su compromiso, su esfuerzo", un reconocimiento extensible a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los trabajadores de Emergencias de Seguridad, a todo el Ejército.

"Estoy convencida de que juntos lo superaremos", ha manifestado, tras reiterar a Almeida y a la vicealcaldesa, Inma Sanz, el apoyo del Grupo Socialista. "Nos tienen a su lado, estamos unidos en todo esto y para todo aquello en lo que este grupo municipal pueda ser útil pueden contar con nosotros", ha enfatizado.

"INFINITAS GRACIAS"

La portavoz adjunta de Vox, Carla Toscano, ha dedicado sus primeras palabras a "las personas fallecidas, a las que todavía no han encontrado, a las que se han quedado sin nada, sin casa, sin trabajo".

"Hay muchas familias que al dolor de haber perdido a un ser querido, a la incertidumbre de saber qué ha pasado con sus familiares, se une que están viviendo en unas condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua, sin comida y sin los productos más básicos y es en esos casos donde hemos visto la inmensa generosidad de los españoles, de muchos madrileños, que están dando su tiempo, su esfuerzo, sus cosas, su ropa, para que todas las familias puedan estar en unas mejores condiciones", ha agradecido.

Ahora mismo "hay voluntarios en Valencia, limpiando barro, moviendo coches, repartiendo agua, es un orgullo cada español y cada madrileño que está ayudando en la medida que puede a todas esas familias. También es un orgullo nuestra Policía Municipal, nuestro Samur, tantas instituciones que están allí, en el terreno, ayudando".

Toscano ha dado "infinitas gracias por todo su esfuerzo y ojalá que la caridad siga llenando los corazones de tantos españoles y de tantos madrileños. Ojalá que lo más pronto posible se puedan restablecer condiciones de vida normales para todas esas familias que están sufriendo tanto". La edil ha deseado "consuelo a todas las familias que han perdido un ser querido y el descanso eterno para todos".