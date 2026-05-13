Almeida valora el "paso para llegar a acuerdo con vecinos" el archivo de los ruidos por conciertos en el Bernabéu

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). La artista estadounidense Taylor Swift actúa hoy y mañana, 30 de mayo, en el nuevo Estadio Santiago Ber - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado como un "paso para poder llegar a un acuerdo con los vecinos" la decisión de la Audiencia Provincial que da la razón al Real Madrid en el litigio abierto con la vecindad por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta.

Tras mostrar su respeto por las decisiones judiciales, el alcalde ha destacado desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares que "es un paso para poder llegar a un acuerdo con los vecinos", algo "fundamental" para su equipo, porque "lo esencial es que los vecinos vean garantizado su bienestar y su calidad de vida".

A partir de ahora "se hablará también con el Real Madrid para que, si tienen alguna propuesta en ese sentido, se pueda acordar entre Ayuntamiento, entre el club, junto con los vecinos dándoles las garantías de que tanto los servicios públicos municipales como la propia gestión de los eventos que pudiera haber en ese estadio se acomodan a la necesaria calidad de vida del entorno".

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

En un comunicado, el club blanco ha mostrado su satisfacción por esta resolución judicial, que confirmaría el carácter "absolutamente infundado e instrumental" de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. Según los magistrados, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.