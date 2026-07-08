Almeida ve la hiperregulación como un "impuesto a la vivienda" y pide revisar el CTE para abaratar costes

1102700.1.260.149.20260708120926 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en los Cursos de Verano CEU-Maria Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que la hiperregulación es uno de los factores que encarece el acceso a la vivienda y ha señalado directamente al Código Técnico de la Edificación (CTE), al considerar que "cada medida adicional" que se introduce en él "no deja de ser un impuesto a la vivienda".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del curso de verano del CEU Maria Crsitina 'Vivienda y jóvenes: cómo la hiperregulación la volvió escasa y cara (y cómo lograr que deje de serlo)', donde ha situado la vivienda como "el principal problema" de Madrid y de las grandes ciudades y ha vinculado su solución con la capacidad de atraer y retener talento joven.

"Cada medida adicional que se introduce en el Código Técnico de la Edificación no deja de ser un impuesto a la vivienda porque encarece la vivienda", ha sostenido Almeida, quien ha defendido que "con el paso del tiempo hay que revisar" el Código Técnico para "descargar" aquellas obligaciones que, "sin afectar en ninguna manera a la estructura, a la seguridad" ni al modelo constructivo, supongan "un encarecimiento de la vivienda".

El regidor ha enmarcado esta afirmación en una crítica a la hiperregulación en materia de vivienda. Por un lado, ha puesto el foco en la aprobación de normas que, según ha dicho, impiden o dificultan la construcción de vivienda o que esta salga al mercado del alquiler; y, por otro, las exigencias técnicas que elevan los costes de construcción.

"Una normativa difícil, complicada para construir, podemos calificarlo como un impuesto. Es un impuesto a la vivienda la complejidad normativa y la dificultad normativa para poder construir vivienda", ha subrayado.

Almeida ha insistido en que el problema de la vivienda es, fundamentalmente, un problema de oferta. En el caso de Madrid, ha señalado que la ciudad ha crecido en 250.000 personas a lo largo del siglo y que, haciendo "un cálculo fácil" de dos personas y media por vivienda, necesitaría construir "por lo menos" unas 30.000 viviendas al año.

"Actualmente estamos construyendo 12.000, que es la cifra más alta que se está construyendo en la ciudad de Madrid desde la primera década de este siglo", ha añadido.

DESBLOQUEO DE LA OFERTA Y SIMPLIFICAR LA NORMATIVA

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado en dos líneas desde 2019: el desbloqueo de la oferta y la simplificación normativa. En este sentido, ha asegurado que el Consistorio ha desbloqueado 56 kilómetros cuadrados en siete años, fundamentalmente en los desarrollos del sureste, además de Madrid Nuevo Norte, Tablas Oeste, Malmea-Tres Olivos y la Operación Campamento.

También ha destacado que la ciudad dispone en estos momentos de capacidad para construir 90.000 viviendas. "Nunca ha sido tan fácil y tan rápido desde el punto de vista administrativo poder construir vivienda en Madrid", ha afirmado.

En este último plano, el administrativo, Almeida ha asegurado que las licencias han pasado "de una media de trece meses a dos meses" gracias a la generalización del sistema de declaraciones responsables. También ha reivindicado que el Ayuntamiento ha reducido el número de normas vigentes de "más de 300" a 132 y que ha focalizado ese "esfuerzo" en urbanismo y vivienda.

En este sentido, ha citado la posibilidad de transformar suelo industrial, terciario, dotacional o edificios de oficinas en residencial, así como la incorporación de fórmulas como el 'cohousing' o el 'coliving'.

Al hilo, el alcalde ha defendido el Plan Estratégico Municipal como sustituto del actual Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, al considerar que los planes generales "petrifican" la normativa durante décadas y tardan "entre ocho y diez años" en aprobarse. "Teníamos que ir a un instrumento más ágil y más flexible", ha explicado.

Se refiere así al anuncio realizado en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde el primer edil avanzó que Madrid, a través del Plan Estratégico Municipal, modificará y simplificará la actual clasificación de usos del suelo que pasará de cuatro categorías a tres, residencial, dotacional y productivo.

"Estamos en condiciones de aprobar inicialmente este Plan Estratégico Municipal, que sustituye la figura del plan general y que es la mayor revolución, en mi opinión, que va a haber en el panorama urbanístico español a lo largo de los últimos años, incluso a lo largo de las últimas décadas", ha sostenido.

MADRID ENTREGA "17 VIVIENDAS CADA 10 DÍAS"

Almeida también ha reivindicado el papel de la vivienda pública y ha asegurado que el Ayuntamiento recibió "17 viviendas de saldo positivo" del anterior Gobierno municipal en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), mientras que su Gobierno ha entregado "17 viviendas cada 10 días".

Según ha señalado, Madrid ha aumentado "hasta 10.000 por primera vez" el parque público de viviendas y "una de cada cinco viviendas públicas que se construyen en España la ejecuta el Ayuntamiento de Madrid".

El regidor ha defendido también la colaboración público-privada como vía para incrementar la oferta. "Sólo al final de este año, a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada en suelos del Ayuntamiento de Madrid, bien directamente o bien con promotores, vamos a construir más de 8.000 viviendas desde lo público", ha indicado.

Durante su intervención, Almeida ha recordado que el Ayuntamiento lanzará "más de mil viviendas" en régimen de alquiler asequible con opción de compra, una fórmula con la que busca que los jóvenes puedan acceder no solo al alquiler, sino también a la propiedad.

"Ya la política no es únicamente alquiler asequible, es alquiler asequible con opción de compra para que en un determinado plazo de tiempo, incluyendo el descuento de los alquileres que se han ido pagando a lo largo de todos esos años, podáis tener también un horizonte de estabilidad", ha explicado a los asistentes.

Finalmente, el alcalde ha defendido que Madrid será "la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible" en los próximos años, aunque ha precisado que no se trata de una solución inmediata. "Madrid tiene una solución que no es un milagro, que no es una solución de hoy para mañana, sino que es una solución que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos siete años", ha concluido.