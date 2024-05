Almeida ve "muy difícil" sentarse con el delegado del Gobierno, que "no respeta los límites de la institucionalidad"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "muy difícil" sentarse con el delegado de Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, al considerar que "no respeta los límites de la institucionalidad" y que ha vertido "descalificaciones" contra él y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así ha respondido este lunes desde Usera, después de que el delegado haya convocado a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a una Mesa tripartita para buscar "soluciones quirúrgicas" a problemas sociales recurrentes en varias zonas de la región, especialmente de la capital, que necesitan no solo la implicación policial.

"El delegado del gobierno hizo una entrevista muy desafortunada el otro día, donde vertió todo tipo de descalificaciones contra la presidenta y contra mí como alcalde, acusándonos de bloqueo, de no querer hablar, de no querer sentarnos de ninguna manera. Creo que el delegado del Gobierno lo primero que tiene que hacer es asumir que tiene un papel institucional y que ese papel tiene una serie de límites que él habitualmente no respeta", ha afirmado.

Por otra parte, ha criticado que hable de "urgencias sociales" cuando lo que quiere es "desesperadamente la foto con la presidenta y con el alcalde". "Yo estoy para atender las urgencias de los madrileños, pero no para atender la urgencia del delegado del Gobierno ni seguir en la batalla política que él quiere plantear", ha trasladado.

Considera que se trata del "modelo delegado" que es igual que "el modelo (Óscar) Puente", y que pasa por "la búsqueda de la confrontación, el señalamiento de culpables y la crítica", a la vez que ha criticado también la participación ayer de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la manifestación por la sanidad pública.

"De verdad la ministra de Sanidad se manifiesta contra la Comunidad de Madrid y esto nos parece normal a todos ¿La ministra de Sanidad se va a manifestar en las comunidades autónomas que tienen más lista de espera que Madrid?. Lo digo porque entonces se va a hacer una ronda por toda España. Es insólito, pero muestra muy bien quién es el Gobierno de España en estos momentos", ha valorado.