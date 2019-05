Almeida ve los planteamientos de Carmena "peligrosos" para la democracia y Vox apuesta por el cheque escuela

Publicado 06/05/2019 21:41:21 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha manifestado que los planteamientos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al ver los partidos políticos como algo "caduco" es "algo peligroso para la democracia" mientras que la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocio Monasterio, ha defendido la necesidad de aplicar un 'cheque escuela' para garantizar el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos.

Las dos formaciones, junto a Ciudadanos, han reivindicado la necesidad de defender la unidad de España y la Constitución frente a desafíos soberanistas como en Cataluña durante el debate organizado por la Fundación Villacisneros, CEU San Pablo y la Fundación Valores y Sociedad.

La charla con representantes de estos partidos ha estado moderada por el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano quien ha apuntado que las elecciones municipales y autonómicas serán una "segunda vuelta" de los pasados comicios generales del 28 de abril, que pueden mantener la tendencia de esos resultados o alterarlos.

Estaba prevista la intervención de la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, pero finalmente no ha podido asistir al debate al tener una reunión con afiliados de la formación naranja que no ha podido anular y que estaba programada antes del evento, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Su lugar ha sido ocupado por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista de esta formación por Toledo, Juan Carlos Girauta,quien ha destacado que su partido tiene un proyecto para España y que su principal amenaza en la actualidad es la "deslealtad" de los nacionalistas y que en Cataluña el desafío soberanista derivó en un "golpe de estado", en alusión a la declaración de independencia en el Parlment.

Por tanto, ha apuntado que se debe "eliminar la amenaza secesionista" con todos los elementos que otorga la ley, que son "suficientes", y a partir de ahí avanzar "todos juntos" en una sociedad más libre, que es en lo que estaba el país "antes de llegar los golpistas".

Mientras, Martínez Almeida ha enfatizado durante su intervención que este debate ha generado "histerismo" en la izquierda madrileña al congregar a representantes del PP, Cs y Vox cuando la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recibido al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros políticos independentistas.

El candidato 'popular' ha trasladado que el planteamiento de la Carmena es "algo peligroso" para la democracia en España dado que ve los partidos políticos como instrumentos "caducos" y "prescindibles), cuando son instituciones esenciales para la democracia, y apuesta por crear una plataforma (en referencia a Más Madrid) para el despliegue del líder "providencialista".

De los resultados de las elecciones generales, Almeida ha recalcado que los resultados no "dejaron contento a nadie en el centro derecha" y que no se consiguió los objetivos que se habían marcado como impedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa, que el independentismo no subiera en escaños y que Bildu no alcanzara representación parlamentaria.

No obstante, ha enfatizado que las autonómicas y municipales no son una segunda vuelta de las generales, por ser comicios distintos, pero que hay que "mandar un mensaje claro e inequívoco" de que los que defienden la Constitución y la nación española tienen que ser "mayoría".

VOX DEFIENDE QUE LA EDUCACIÓN VUELVA A SER COMPETENCIA ESTATAL

Por su parte, Rocío Monasterio ha remarcado que Vox representa un "movimiento patriótico" en la defensa de España como nación y como dique de contención "frente a un golpe de Estado que no ha acabado", en alusión a la situación en Cataluña.

En materia educativa, defiende que el Estado recupere esta competencia para garantizar que no haya diferencias con independencia de la comunidad autónoma en la que se resida y ha defendido que la familia tenga libertad para optar por la educación que prefiera para sus hijos, por lo que apuesta por el cheque escolar como "única herramienta" para garantizar ese derecho y fomentar la competencia entre colegios para lograr mayor excelencia.

La candidata de Vox a la Comunidad entiende que hay leyes "totalitarias" que "adoctrinan" a los menores y que en la escuela deben transmitirse el "respeto y el amor a la patria".

A su vez, Martínez Almeida ha recalcado que la izquierda no entiende la educación para la libertad sino para el "adoctrinamiento", parcela que ve como un medio de "ingeniería social". En contraposición, el PP apuesta por la libertad de elección, el bilingüismo y la igualdad de oportunidades, no el "igualitarismo" que promueve el lenguaje "buenista" de los partidos de izquieda que quiere igualdar siempre "por debajo, por la mediocridad" en lugar de por la excelencia.

Al evento han asistido como público la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el exedil candidato de Vox a la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, o el exministro Jaime Mayor Oreja, o la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, entre otros.