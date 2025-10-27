Amaral, Viva Suecia, Coque Malla y Sidecars se suman al cartel del concierto benéfico por Gaza en Fuenlabrada

Amaral, Viva Suecia, Coque Malla y Sidecars se sumarán al cartel del concierto solidario 'Música X Palestina - Voces para la Esperanza', impulsado por Fuenlabrada y que tendrá lugar el próximo día 15 de noviembre en el recinto Joaquín Sabina - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaral, Viva Suecia, Coque Malla y Sidecars se sumarán al cartel del concierto solidario 'Música X Palestina - Voces para la Esperanza', impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que tendrá lugar el próximo día 15 de noviembre en el recinto Joaquín Sabina de la ciudad, y en el que ya estaban confirmados nombres como Fetén Fetén, Iván Ferreiro, Marwán, M-Clan, Rozalén, Rubén Pozo y Travis Birds.

El concierto pretende recaudar fondos a beneficio de la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja por los refugiados en Palestina, y las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma www.enterticket.es. Tienen un precio de 15 euros a los que hay que sumar un euro más como gastos de gestión, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de la venta de entradas hay una entrada Fila 0 que permitirá que aquellos que no puedan acudir al concierto tengan la posibilidad de realizar una aportación voluntaria. Esta entrada estará disponible en la misma plataforma de venta de entradas, www.enterticket.es.

"Alzar la voz por la población de Gaza es un deber moral ahora igual que lo era hace un mes o dos meses. Pero, además, ahora los fondos que podamos recaudar son fundamentales para ayudar a esas personas que han perdido todo", ha explicado el alcalde de la localidad, Javier Ayala.

Según ha explicado en un mensaje en redes sociales, este concierto "será un altavoz para quienes no pueden ser escuchados para miles de personas que sufren en Gaza la violencia y el hambre". "Fuenlabrada quiere demostrar que la cultura puede ser una herramienta poderosa para exigir el fin de la violencia y para sembrar esperanza", ha destacado.