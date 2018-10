Ángeles Pedraza será la comisionada para las víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid

Publicado 08/07/2018 14:51:29 CET

LAS ROZAS, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado el nombramiento de Ángeles Pedraza como comisionada para garantizar que las víctimas del terrorismo sean atendidas en el marco de la nueva Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, en proceso de tramitación en la Asamblea de Madrid.

El anuncio de Garrido ha sido realizado en Las Rozas, durante su participación en el acto de izado de la bandera de España en la Plaza Víctimas del Terrorismo, donde ha explicado que Pedraza es la "mejor persona" que puede desempeñar este cargo.

La bandera de España, de 13,5 metros cuadrados, sobre un mástil de 12 metros, se ha izado en este punto, coincidiendo el acto con el aniversario del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.

"Es una víctima, una luchadora infatigable por los derechos de las víctimas. No se me ocurría mejor nombramiento, ni mejor persona para llevar a cabo esa labor. Se trata de atender a las víctimas como merecen, con el cariño, con el respeto y con la dignidad y el reconocimiento que merecen. Sé que Ángeles es la persona que mejor puede hacerlo", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación.

El titular del Gobierno regional, adelantó la creación de este comisionado durante el debate de su investidura, el pasado mes de mayo, en la Cámara regional madrileña.

En su intervención, Garrido ha renovado el compromiso permanente del Gobierno regional con "todos aquellos" que "han sufrido de manera directa el odio y la sinrazón criminal del terrorismo". "Apoyar a las víctimas del terrorismo es luchar por fortalecer nuestra libertad. Cualquier paso atrás en la política antiterrorista, incluyendo la dispersión de los terroristas presos, sería interpretado como una muestra de debilidad", ha indicado.

De este modo, ha alertado contra quienes "pretenden reescribir los hechos, igualando a víctimas y verdugos".

En el acto, además del mandatario regional han estado presentes el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez; María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Mª Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

NOMBRAMIENTO CON "HONOR Y ORGULLO"

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, Pedraza ha indicado que recibe el anuncio de su nombramiento con "muchísimo honor y mucho orgullo". "En el tema de víctimas estoy bastante acostumbrada a vivir con ese dolor y el dolor de los demás. Han sido 8 años en la Asociación víctimas del terrorismo, dos como vicepresidenta, seis como presidenta y ahora presidenta de honor", ha señalado.

"Conozco a muchísimas víctimas porque me he recorrido toda España, y yo lo que espero y deseo es que esta Ley teniendo un comisionado, pueda facilitarle a las víctimas todos los trámites. Que no tengan que tener una doble victimización porque tienen que estar de papeles y de líos. Yo espero ser útil para eso ayudar todo lo que pueda y hacerle a las víctimas todo mucho más fácil", ha indicado.

En cuanto al primer objetivo que se ha marcado, ha indicado que aunque aún no esté al frente de este organismo, "debería de ser que la ley sea la ley que queremos". "Está en tramitación ya parlamentaria pero yo creo que hay cosas que todavía se pueden ver y yo creo que lo primero que haré será eso es mirar cómo está la ley ver que realmente es la ley que nos hemos trabajado durante estos últimos dos años yo creo que ese primer paso", ha resaltado.

En cuanto al anuncio del presidente Pedro Sánchez de acercar a los presos de ETA, ha indicado que "se ha equivocado rotundamente" porque "primero tendría que haber pensado las cosas". "Se ha precipitado al decirlo. Todos los presidentes necesitan 100 días de confianza, pero él a los 15 días dice que va a haber acercamiento de presos, que tenemos que mirar hacia atrás y no tener rencor, y ya entonces volver la vista adelante", ha subrayado.

Según Pedraza, esa frase le dolió "enormemente". "Yo creo que se ha precipitado. Creo que hay que cumplir la ley, y la ley por desgracia para las víctimas muchas veces es que un terrorista tiene que estar fuera, pero ni un día menos. Ni un día más, pero ni un día menos. Que el presidente con 15 días de gobierno nos diga que va a acercar a presos pues ha sido un revulsivo contra el gobierno y contra el presidente. Hay que ser mucho más cauto hay que hacer las cosas ateniéndose a la Ley y es lo que nosotros queremos", ha concluido.