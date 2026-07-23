Ansaldo y Toscano serán no adscritos en septiembre tras la "trifulca" interna en Vox y que lamenta Almeida

El secretario de vox en el Ayuntamiento, Ignacio Ansaldo Adriaensens, se abraza con el concejal no adscrito, Javier Ortega Smith (d), durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Ansaldo y Carla Toscano se unirán en septiembre a la condición de concejales no adscritos que ya ostenta Javier Ortega Smith tras la "trifulca" en el seno de Vox que ha lamentado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque "a nadie le gusta ver cómo se parte un grupo por la mitad".

El regidor ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que Ansaldo y Toscano han presentado un escrito donde comunican la petición de desistimiento de las medidas cauterales contra la expulsión del que fuera su partido, Vox.

Ahora será la Presidencia del Pleno, a cargo de Borja Fanjul, a quien le corresponda adoptar las decisiones oportunas, que básicamente consisten en que pasarán a tener la misma consideración que Javier Ortega Smith como concejales no adscritos. Esto, desde el punto de vista de la aplicación práctica, "donde se va a ver es en las comisiones y en el Pleno que se va a celebrar en el mes de septiembre".

Almeida ha descrito una situación "inédita" en el Ayuntamiento por la que el grupo municipal de Vox se quedará en dos concejales y fuera de él habrá tres ediles no adscritos que salieron elegidos en las listas de Vox.

"Es una cuestión que, con independencia de si uno es de Vox o no, a nadie le gusta ver cómo se parte un grupo municipal por la mitad y la trifulca interna que ha habido a lo largo de estos meses", ha lamentado.