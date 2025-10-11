La aplicación de la Ley de Eficiencia en la Justicia en Madrid: más 4,5 millones en personal y trabajo "a contrarreloj"

Fachada de los Juzgados de Torrejón de Ardoz, a 29 de septiembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está aplicando la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que ya ha llevado a los tribunales, en la que ha invertido más de 4,5 millones de euros en gastos de personal y 250.000 euros en trasladados de expedientes, en un trabajo que se está haciendo "a contrarreloj" y para lo que exigen financiación.

Así lo ha expresado esta semana la directora general Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandra Alonso, quien ha subrayado que esta ley es "muchísimas cosas pero lo último que es, es eficiente", al afirmar también que el Gobierno regional ha invertido también más de un millón y medio de euros en todas las adaptaciones específicas que requieren los sistemas de gestión procesal.

"Se ha hecho sin contar con el Poder Judicial, se ha hecho sin contar con los jueces y magistrados. Por supuestísimo ,que se ha hecho sin contar con todas las comunidades autónomas que somos las responsables de implementar esta ley y de poner a disposición de los ciudadanos", ha afirmado en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local en la Asamblea de Madrid.

Considera también que el primer "error" que se cometió con esta normativa es "vincularla a unos fondos europeos que llevan aparejados cumplir unos plazos absurdos e irrisorios", a la vez que ha vuelto a subrayar la "falta de financiación".

Pese a ello, la directora general ha destacado que Madrid no es "insumisa" y ya hay en la Comunidad de Madrid 17 tribunales de instancia trabajando, otras 17 oficinas generales de Registro Civil y más de 135 Oficinas de Justicia del municipio, algo que ha costado a las arcas regionales "más de 100 nuevos puestos de trabajo", además de suponer el acoplamiento de más de 5.000 funcionarios.

"Madrid, como siempre, claro que va a hacer los deberes, pero a costa de un esfuerzo tremendo de financiación y, sobre todo, de un esfuerzo de personal que deja una vez más claro el compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos de esta región", ha reivindicado.