Aprobada la propuesta del Gobierno de Pinto de reducir el IBI un 5,5% en 2026, el más bajo de los últimos diez años

Aprobada la propuesta del Gobierno local de reducir el IBI un 5,5% en 2026, el más bajo de los últimos diez años - AYUNTAMIENTO DE PINTO

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Pinto ha aprobado la propuesta del Gobierno municipal de Salomón Aguado de reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 5,5% para el año 2026, es decir, del actual 0,655 al 0,619, el más bajo de la última década.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Fiscal de Actualización y Mejora del Sistema Tributario Municipa con los votos a favor de Partido Popular y Pinto Avanza. Vox, Unidas Pinto-Podemos y Más Madrid se han abstenido, mientras que el PSOE ha votado en contra.

En el año 2016, el Gobierno de Ganemos Pinto subió el tipo municipal del IBI del 0,4 en el que se encontraba al 0,75, bajándolo al 0,655 en 2018. Ahora, la actual corporación ha dado un paso para "aliviar la presión fiscal en la ciudad",

"Cumplimos con el principal compromiso al llegar a la Alcaldía de Pinto, como es bajar el IBI y reducir la presión fiscal a nuestros vecinos diez años después de que la izquierda lo subiera", ha explicado el alcalde de Pinto.

En su intervención, el edil de Hacienda ha explicado que, según los cálculos estimados y avalados por los técnicos municipales, esta rebaja del IBI propuesta por el Equipo de Gobierno supondrá reducir en torno a un millón de euros la carga fiscal a las familias de Pinto durante el año 2026. Se podría hacer extensible y ampliar al ejercicio económico del año 2027.

"Con esta importante reducción del IBI que hoy queremos poner en marcha para beneficiar a los vecinos de Pinto, tratamos también de paliar las subidas de impuestos del Gobierno de España, como la injusta tasa de basuras que nos han impuesto por Ley", ha señalado el concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez.

MÁS BONIFICACIONES MUNICIPALES

Asimismo, en la propuesta de Ordenanzas Fiscales aprobada de forma inicial para el año 2026, también se contemplan bonificaciones en impuestos como el ICIO, sin actualizar desde el año 2015, para viviendas de protección pública, que pasarán del actual 50% de bonificación al 75%.

Por otro lado, la actualización del sistema tributario permitirá mantener el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como el numerito del coche, como el más bajo de la Comunidad de Madrid (manteniendo el tramo local en cero). Igualmente se clarifican las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), permitiendo acceder a ellas a las pymes que más lo necesitan en materias como transporte o mejora de la eficiencia energética de sus negocios.

En la Ordenanza Fiscal de Actualización y Mejora del Sistema Tributario Municipal, además de rebajas fiscales para los vecinos de Pinto, se incluye como propuesta novedosa el abono de impuestos municipales a través de Bizum. Una forma de agilizar los trámites a los vecinos, que podrán seguir beneficiándose de las bonificaciones de hasta 5% por pronto pago, el 2,5% por domiciliación bancaria de los impuestos o el 0,5% por fraccionamiento de pago (Sistema Especial de Pago).

Esta propuesta de Ordenanzas Fiscales del Equipo de Gobierno da cumplimiento al acuerdo de Presupuestos alcanzado el pasado mes de mayo. Un acuerdo que permitió aprobar el Presupuesto Municipal de 2025 y que abría la puerta a emprender las rebajas fiscales que está emprendiendo el Ejecutivo municipal.