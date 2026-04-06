La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' ante la visita del Papa León XIV

Archivo - El Papa León XIV durante la misa de inicio de su Pontificado, en la plaza de San Pedro, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid pone en marcha este Lunes de Pascua 'Una Iglesia, mil voces', un nuevo videopodcast que nace como iniciativa preparatoria para la próxima visita del Papa León XIV a la capital, ha informado la Archidiócesis.

El proyecto busca recoger el sentir de los fieles madrileños y reflejar la diversidad de experiencias dentro de la Iglesia local ante un acontecimiento que ya se perfila como histórico.

Bajo la premisa de que la Iglesia madrileña es "amplia y variada", el videopodcast pretende dar voz a parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías y miembros de la vida consagrada.

A través de más de cuarenta testimonios, personas de distintas edades compartirán su vivencia de la fe y su visión sobre la figura del Papa, en conversaciones cercanas que ponen el acento en lo cotidiano.

El formato arranca hoy y ofrecerá nuevos episodios de lunes a viernes hasta la llegada del Pontífice a Madrid. Cada entrega abordará inquietudes, deseos y búsquedas personales, en un clima marcado por la alegría y la expectación ante la visita papal, destacando la pluralidad que caracteriza a la Iglesia en la capital.

Asimismo, cada episodio incluirá un momento de oración, concebido como una oportunidad para preparar espiritualmente a los oyentes. Desde la Archidiócesis subrayan que estas entrevistas funcionarán también como un "termómetro" del estado emocional de la comunidad, ayudando a caldear el ambiente y fomentar la participación de los fieles.

Con este lanzamiento, la Archidiócesis inaugura además su nuevo espacio de podcast, una plataforma que aspira a acoger futuros proyectos centrados en los retos, testimonios e historias de la Iglesia madrileña en la actualidad.