Arranca en Batres la puesta en marcha de los 61 cajeros automáticos en todos los municipios sin oficina bancaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la localidad de Batres. - COMUNIDAD DE MADRID

BATRES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este miércoles en Batres, donde se celebra de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno, a la puesta en marcha del primero de los 61 cajeros automáticos que se instalarán en municipios de menos de 5.000 habitantes sin oficina bancaria.

Esta iniciativa convierte a Madrid en la única región española que ofrecerá este servicio en sus 179 localidades, permitiendo a los vecinos realizar estas operaciones sin necesidad de desplazarse, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Los espacios para su instalación serán cedidos por los ayuntamientos que se adhieran al programa, la mayoría de ellos situados en la Sierra Norte. La iniciativa, con una inversión de 4,6 millones de euros para los próximos cinco años, permitirá acercar los servicios financieros a las poblaciones más pequeñas y dar respuesta a una necesidad especialmente presente en el medio rural.

Los nuevos cajeros contarán con medidas de accesibilidad para garantizar su uso por personas con movilidad reducida y discapacidad visual. Para ello, estarán adaptados para usuarios en silla de ruedas e incorporarán menús con asistencia guiada por voz, conexión para auriculares y teclado en braille.

El principal movimiento que podrán realizar los vecinos es la retirada de efectivo sin tener que pagar comisiones y, más adelante, se sumarán otras funcionalidades básicas, como la consulta de saldo, la revisión de movimientos o el pago de recibos.

MUNICIPIOS QUE CONTARÁN CON CAJEROS AUTOMÁTICOS

Además de Batres, la instalación de estos cajeros se extenderá a otros municipios de la región, especialmente de la Sierra Norte. En esta zona se beneficiarán La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, El Berrueco, Berzosa de Lozoya, Braojos, La Cabrera, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Patones, Pinilla del Valle, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.

Asimismo, la medida llegará a Ambite, Anchuelo, Cortijo de San Isidro (Aranjuez), Belvis de Jarama (Paracuellos de Jarama), Carabaña, Colmenar del Arroyo, Corpa, Fresno de Torote, Fuentidueña de Tajo, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Santa María de la Alameda, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Talamanca de Jarama, Titulcia, Valdaracete, Valdeavero, Valdelaguna, Valdemaqueda, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, Villamanrique de Tajo, Villamantilla y Villar del Olmo.

Esta iniciativa se complementa con el servicio de Banca Móvil, fruto del acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y CaixaBank, que desde finales de 2024 acerca asistencia personalizada a los habitantes de las zonas rurales a través de dos oficinas itinerantes. Solo durante su primer año de funcionamiento, este servicio atendió a 71 núcleos de población de 68 municipios y realizó un total de 12.724 operaciones.

La extensión de cajeros automáticos a todas las localidades de la región se enmarca en el programa Pueblos con vida, dotado con 155 millones, orientado a atraer población, dinamizar la economía local y garantizar servicios públicos de calidad en los 142 municipios de menos de 20.000 habitantes, en los que actualmente viven cerca de 600.000 madrileños. Hasta la fecha ya se ha ejecutado el 95% de sus medidas.