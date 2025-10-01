Arranca la campaña para vacunar a unos 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid arranca este miércoles la campaña para vacunar a los bebés frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquilitis, una iniciativa de la que está previsto que se puedan beneficiar unos 50.000 lactantes en la región.

En concreto, los niños con menos de seis meses --nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año-- serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Se trata del 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón y La Paz, todos ellos en la capital, así como Puerta de Hierro Majadahonda, Sureste (Arganda del Rey), Móstoles, Infanta Cristina (Parla) y Henares (Coslada).

Por su parte, los que lo hagan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades de la región donde nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

Para informar a las familias, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad les ha enviado mensajes SMS y ha elaborado materiales divulgativos en español, francés, inglés, árabe y chino, que se distribuirán en los hospitales y centros de salud públicos, y también estarán disponibles en esta web.

Según ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, desde finales del mes de agosto ya se han enviado más de 30.000 SMS a los papás de los nacidos entre el día 1 de abril del 2025 hasta este mes de septiembre con el fin de recordarles que está a su disposición la cita previa.

Este es el tercer año que la Comunidad de Madrid toma esta medida, tras adoptarla de manera pionera. En la temporada 2024/25 se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana, con 45.957 vacunados, con una reducción significativa de casos tanto en Atención Primaria como en hospitales, donde los ingresos bajaron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.

"Esperamos conseguir la misma efectividad que en las dos temporadas anteriores, con reducciones muy importantes no solamente en la aparición de bronquiolitis y complicaciones causadas por esta infección, sino además con disminución de las consultas a nivel de Atención Primaria, urgencias hospitalarias pediátricas y, asimismo, en los ingresos hospitalarios pediátricos", ha apuntado Andradas.