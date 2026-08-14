Arranca la Operación Salida con tráfico lento y las primeras congestiones en la M-40, la A-2 y la A-3

Archivo - Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 15.00 horas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Salida con motivo de la festividad del 15 de agosto ha arracado este viernes con tráfico lento y las primeras congestiones pasadas las 15 horas con tráfico lento y las primeras congestiones en la M-40, la A-2 y la A-3, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la A-2 la congestión está centrada entre el punto kilométrico 19 y el 20 en sentido creciente, entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. La misma situación se da entre los kilómetros 14.5 y 16 de la A-3 hacia Valencia entre Madrid y Rivas. En la M-40 hacia la A-5 la congestión se focaliza entre los kilómetros 22,5 y 23,5.

La Operación Especial de la DGT se prolongará hasta las 24 horas del domingo 16, cuando prevé que se produzcan 5.610.000 movimientos. Como detalla la DGT, durante estos tres días, los desplazamientos serán tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Durante este fin de semana especifica además que a los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Asimismo, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa acceso al litoral y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

El domingo 16 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas.

Ya por la tarde, especialmente de 18 a 23 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso

Desde la DGT explican que este dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana "trágico" en las carreteras en el que se han registrado 19 fallecidos en siniestros. Por este motivo, insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

MEDIDAS ESPECIALES

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días y hacer que todos ellos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.

Para ello, cuenta con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los 8 Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.