La Asamblea celebrará mañana un Pleno para votar los candidatos que propondrá la Cámara al Senado para integrar el TC

Actualizado 22/09/2008 15:23:02 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asamblea de Madrid celebrará mañana un Pleno ordinario para votar la lista de candidatos que la Asamblea de Madrid propondrá al Senado para integrar el renovado Tribunal Constitucional (TC) y que está compuesta por el magistrado y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López (propuesto por el PP), y el catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense, Fernando Valdés Dal-Re (propuesto por el PSOE). En declaraciones a los medios de Comunicación, la portavoz socialista, Maru Menéndez, afirmó que su Grupo no está de acuerdo con el procedimiento "impuesto con los votos de la mayoría del PP", ya que "no permite que sea un candidatura abierta, sino que tiene que se runa candidatura completa y cerrada". Respecto a los candidatos, Menéndez afirmó que Valdés "no tiene ningún sesgo partidario en un intento de que sea una persona que pueda representar perfectamente en el TC a todos los ciudadanos". Así, insistió en que han elegido a una persona "que pudiera ser compartida por todos los grupos". Por su parte, el portavoz popular, David Pérez, señaló que cuando hay una acuerdo en el fondo "es una pena que por parte de la oposición se intente escenificar una discrepancia en algo tan insignificante como es el procedimiento de votación". "Ojalá sea el precedente de más acuerdos", dijo Pérez, quien consideró que "no parece lógico el intento de la oposición de ensombrecer el acuerdo con disputas menores". Por su parte, el portavoz adjunto de IU Miguel Reneses indicó que su Grupo votará en contra de la propuesta de PP y PSOE y mostró su "rechazo" al procedimiento elegido, ya que es "un chantaje para el consenso porque es un método mayoritario" y porque no es el "método tradicional" y lo consideró un "método a la carta". Además, afirmó que no van a apoyar a candidatos que "rechazan la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que cuestionan los derechos civiles en los matrimonios gays o que tienen una actitud partidista en el desarrollo estatutario de este país". "Para no engañar a nadie y ser absolutamente coherentes y claros, por un método mayoritario, que es un chantaje para el consenso y el contenido de alguno de los candidatos, más bien tertuliano de algún partido, que no consideramos que tenga el perfil independiente que debe tener cualquier miembro del TC lo vamos a rechazar", apostilló. La votación, que será secreta y se llevará a cabo mediante papeletas, la Asamblea propondrá a dos de los candidatos entre los que la cámara Alta podrá elegir a cuatro de los 34 que en total presenten las autonomías.