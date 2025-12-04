La Asamblea guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada "por presunta violencia de género" en Torrejón de Ardoz

Archivo - Vista general de un minuto de silencio. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic.

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio María Ángeles la mujer asesinada "por presunta violencia de género" en Torrejón de Ardoz el pasado fin de semana.

Ha sido en el arranque del Pleno de este jueves en la Cámara de Vallecas antes de debatirse las enmiendas a la totalidad de la oposición a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025.

Policía Nacional recibía una llamada alertando de que un varón se había lanzado de su ventana. Al llegar constataban que estaba muerto y en el interior encontraban a su pareja sin vida con heridas de arma blanca.

En este minuto de silencio se ha utilizado por primera vez la fórmula "presunta violencia de género", que causó el choque de la izquierda con el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. Era el último Pleno del mes de noviembre cuando el presidente hablaba de una "mujer muerta" al referirse a la mujer asesinada con medio centenar de puñaladas en Alpedrete en vez del "minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en la región".

Tras las críticas desde PSOE y Más Madrid se trataba este tema en la Junta de Portavoces de la Cámara y Ossorio trasladaba que se utilizaría la misma fórmula que la Delegación del Gobierno, encargada de tipificar para una cuestión estadística los asesinatos como violencia machista. Esta institución utiliza, precisamente, el término "presunto" en los mensajes en los que comunica que se incluye a la víctima en las más de 1.000 a las que, presuntamente, les ha arrebatado la vida su pareja o expareja desde que se guardan registro desde 2003.