La Asamblea reclama al Gobierno una auditoría externa del sistema Cometa de protección de víctimas de violencia machista

La iniciativa del PP reclama también que Igualdad e Interior publiquen los datos detallados de los fallos en Madrid

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha reclamado este jueves al Gobierno central una auditoria "externa, independiente y transparente" del sistema Cometa de protección de víctimas de violencia machista tras los fallos en las pulseras a agresores.

Concretamente ha salido adelante una Proposición No de Ley (PNL) presentada por PP, apoyada por Vox y rechazada por Más Madrid y PSOE. La misma, además, de la citada auditoría, reclama a los ministerios de Igualdad e Interior que publiquen de "manera inmediata y detallada" los datos sobre los fallos de este sistema que hayan afectado a la Comunidad de Madrid.

Pide el número o de víctimas afectadas en la Comunidad de Madrid; número de procedimientos judiciales alterados archivados o sobreseídos en la Comunidad de Madrid; tipología de fallos detectados (localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc.) y duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados. También reclama que el Ejecutivo central atienda a los acuerdos del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en su reunión del 29 de septiembre de 2025.

Para defender esta propuesta ha intervenido la diputada del PP Esther Platero, quien ha puesto en el foco que cuando "falla una pulsera" no es un "error puntual", sino que es "una mujer menos protegida, una amenaza más cercana y puede llegar a ser una tragedia anunciada".

"Este sistema (Cometa), que desde 2009 había sido una garantía de seguridad y de compromiso del Estado, en manos de la izquierda se ha convertido en un nuevo fracaso intolerable de la lucha contra la violencia", ha planteado la 'popular', quien ha recordado que en la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género se dio cuenta de que podía haber "al menos 40 casos de víctimas afectadas" en la autonomía.

Platero ha recalcando que los dispositivo llevaban "más de un año fallando", ha afirmado que en el Gobierno "no sabían y callaron" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "un chollo para maltratadores y violadores". "Mientras ustedes se aferran a las sillas, las mujeres siguen esperando un teléfono que funcione, una pulsera que alerte y una justicia que llega a tiempo", ha zanjado la diputada del PP.

VOX CARGA CONTRA EL "INEFICAZ" MINISTERIO DE IGUALDAD

A continuación ha intervenido la diputada de Vox Belén González quien ha cargado contra el Ministerio de Igualdad, "ideológico e ineficaz", que falla cuando "hay algo" que para algunas mujeres "puede ser importante por aportarle seguridad".

"A ustedes le ha dado igual si la geolocalización de las pulseras ha dado saltos y el aviso no ha llegado y les ha dado igual que los técnicos de Cometa y la policía alertasen. Es que nadie corrigió nada", ha espetado la parlamentaria.

González ha afirmado que la "calamidad no es el fallo de las pulseras" sino "el fallo del modelo" con el Pacto de Estado y la "industria de la política de género" en la que cree que participa el PP que "firma con la izquierda y luego se sorprende de sus efectos".

LA IZQUIERDA LAMENTA LA "INSTRUMENTALIZACIÓN" DEL CASO

La diputada socialista Lorena Morales ha mostrado su decepción con el fallo en las pulseras, en las que se está trabajando para mejorar el sistema; si bien ha lamentado que desde el PP se esté "usando" el asunto para cargar contra el Gobierno central mientras en la región adoptan que, a su entender, van en contra de las mujeres.

En este punto, ha señalado los pactos del PP con Vox en Villalba para sacar adelante los presupuestos, o el rechazo a las solicitudes de acogida a más de la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por decir que este tipo de violencia "está ahí, pero que los hombres sufren más que las mujeres".

Por último ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Mariana Arce, quien ha reprochado al PP la reducción en las políticas de Igualdad y ahora que se "destapan los fallos" del sistema COMETA aparecen las críticas del PP. "Instrumentalizar el miedo de las mujeres no es feminismo, es oportunismo. Y en eso, el PP tiene un máster", ha recriminado.

"Antes de traer estas iniciativas, empiecen por lo básico, que las mujeres también estén protegidas en los pueblos de nuestra región", ha dicho Arce, aludiendo en este punto al sistema de seguimiento de casos de violencia de género (VioGén) y citando especialmente la localidad de Valdemoro, donde gobierna el PP y no está adherido a este mecanismo.

Finalmente, Arce ha reconocido el "fallo en el sistema" de las pulseras y ha incidido en que "debe ser investigado", si bien ha recalcado que esto no debe tapar la gestión de las políticas de Igualdad del Gobierno regional. "La violencia machista no se combate con marketing ni con titulares. Se combate con recursos públicos y políticas feministas", ha remachado.