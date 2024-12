ASEM, servicios de emergencias y Policía se reúnen para mejorar coordinación tras las quejas por el concierto de Bisbal

"La Comunidad no puede actuar por libre; en seguridad tiene que atenerse a pautas y directrices", señala Martín

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM112), de los servicios de Emergencias de Madrid y de la Policía Municipal y Nacional se han reunido esta mañana en la sede de la Delegación el Gobierno en Madrid para mejorar la coordinación de seguridad tras las quejas por lo ocurrido en el concierto que dio hace unos días desde la sede de la Presidencia regional, en la Puerta del Sol, el cantante David Bisbal.

Así lo ha indicado este lunes durante su balance del año el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ha señalado que es preciso que la Comunidad de Madrid modifique sus procedimientos operativos y de información cuando organice eventos de la vía pública.

"La Comunidad no puede actuar por libre. En seguridad tiene que atenerse a las pautas y directrices. Y espero que tras la reunión de ayer se establezcan los procedimientos adecuados y se clarifique. Y que se puedan realizar todas las cuestiones que no se cumplieron en el concierto de Bisbal y otros grandes eventos que no se comunicaron adecuadamente a los servicios de seguridad y emergencias", ha indicado, en referencia a los actos de la Hispanidad, entre otros.

El representante del Gobierno central en Madrid criticó hace unos días la "imprudencia y deslealtad" al Gobierno regional por no comunicar "en tiempo y forma" a la Policía Nacional y Municipal ni a los equipos de emergencia locales el concierto de Bisbal del día pasado día 19. Fuentes de la Consejería de Interior explicaron a Europa Press que sí que fueron informados del evento tanto la Policía Nacional como la Municipal.

"Este evento contratado por el Gobierno regional llegó a congregar a 30.000 personas --el doble del aforo que se permitirá estas preúvas y en Nochevieja, no se llegó a cerrar el Metro en Sol, la Policía Nacional se autogestionó y tuvo que desplazarse desde otro lugar a la Puerta del Sol. La única información que tenían les llegaba por medios de comunicación y redes sociales", indicó Martín.

"Lo que sucedió ayer tiene una gravedad importante y es inaceptable. No sucedió nada pero si hubiera pasado habría muchas responsabilidades que exigir. Insto a los espacios como el de hoy para la organización de todas las Fuerzas de Seguridad. La Puerta del Sol no es una república independiente aunque haya quien quiera construirla. Tienen que estar también en los sistemas de planificación y seguridad, pero ya no por quien gestiona la Puerta del Sol, sino en los que quieren disfrutar y convivir en una situación de encontrarse protegidos", apostilló.

"FALTA DE COMUNICACIÓN" DE CONSEJEROS Y AYUNTAMIENTO DE MADRID

Hoy el delegado del Gobierno en Madrid ha criticado que esta "falta de comunicación de la Puerta del Sol y su silencio está contagiándose" a otros consejeros en su respectivas áreas y competencias. Por ello, han enviado nuevas cartas para pedir información al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, sobre las obras en la línea 7B de Metro ante lo ocurrido en San Fernando de Henares.

"Pese a la nueva carta enviada, aún no hemos recibido respuesta, a pesar a la obligación legal de responder en cumplimiento de las competencias que todos tenemos", ha criticado Francisco Martín, quien también envió una nueva misiva a la consejera de Familia, Ana Dávila, solicitándole información sobre la gestión de los recursos del Plan de choque contra la violencia de género y Plan Corresponsales. "Y la misma respuesta, el silencio", ha apostillado.

En el ámbito del Ayuntamiento, el delegado ha requerido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en relación con "múltiples cuestiones", como la convocatoria de la Junta de Seguridad, "que se tenía que haber celebrado en este segundo semestre del año y no se ha hecho".

Y en otras cuestiones "que Almeida no ha querido abordar", como la gestión del espacio de Iberdrola Music. "De nuevo el silencio y la apuesta por el bloqueo y la confrontación. Nosotros vamos a seguir ofreciendo colaboración", ha añadido.

Martín también ha hablado de la renovación del sistema VioGén por parte de la Policía Municipal, que lleva caducado desde 2018. Según ha explicado, han apartado determinados asuntos y se han centrado en lo importante. Así, ya se han intercambiado borrados y cree que el acuerdo está cerca, por lo que pide que "primer la responsabilidad".

El representante del Gobierno de España en Madrid ha señalado que ya hay 47 municipios madrileños integrados en el sistema VioGén pero ha llamado a que se sumen Valdemoro, Arroyomolinos, Galagapar, Paracuellos o Torrelodones "para que demuestren su compromiso con hechos". "Logremos que todos los municipios con más de 10 policías locales estén en VioGén en 2025. Ayuso, está en tu mano para que sea posible", ha apostillado.