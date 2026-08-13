Asensio reclama respaldo para las empresas y autónomos en la crisis de Ceuta, una ciudad que "no puede quedarse sola"

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Angel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha reclamado el respaldo de las administraciones para las empresas y los autónomos afectados por la situación que atraviesa Ceuta y ha advertido de que la ciudad autónoma "no puede quedarse sola".

"La responsabilidad de las instituciones es evitar que una crisis extraordinaria termine convirtiéndose en una crisis empresarial estructural", ha afirmado Asensio en un artículo de opinión a raíz de la entrada masiva de migrantes a finales de julio, en el que ha pedido a las administraciones públicas que actúen "con rapidez y coordinación".

La Cámara de Comercio de Ceuta estima que el impacto económico podría alcanzar los 27,7 millones de euros si la situación se prolonga durante agosto. Según los datos recogidos por Asensio, esta cantidad representa aproximadamente el 17,3% del PIB mensual de la ciudad.

"Es una cantidad que representa aproximadamente el 17,3% del PIB mensual de la ciudad, una dimensión suficientemente importante como para exigir una respuesta a la altura", ha señalado.

Asensio ha subrayado que las pérdidas no se limitan a una cifra, sino que afectan a comercios, establecimientos hosteleros, empresas de servicios, autónomos y trabajadores que han visto alterada su actividad por circunstancias que no podían prever ni evitar.

"Detrás de cada negocio hay también una historia humana y social: hay familias, trabajadores, inversiones, proveedores, proyectos empresariales y años de esfuerzo", ha sostenido.

El presidente de la Cámara madrileña ha destacado así el peso de las pequeñas empresas y los autónomos en la actividad económica local y ha avisado de que sus dificultades repercuten en el conjunto de la ciudad.

"Cuando esos empresarios pierden actividad, no pierde únicamente su empresa. Pierde la ciudad. Y cuando recuperan la confianza, no solo recuperan ellos: recupera toda la sociedad", ha afirmado.

"SEGURIDAD, SOLIDARIDAD Y CONFIANZA"

Ante esta situación, Asensio ha defendido una respuesta que combine "seguridad, solidaridad y confianza". En concreto, ha pedido garantizar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar plenamente la actividad, evaluar con rigor los daños y articular medidas de apoyo suficientes para las empresas y los autónomos directamente afectados.

"Una empresa no puede desarrollar su actividad sin seguridad, no puede invertir sin confianza y no puede contratar si desconoce qué ocurrirá mañana", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que un pequeño comercio que permanece cerrado durante varios días por una circunstancia extraordinaria no puede absorber indefinidamente unas pérdidas que no ha provocado.

"Se trata de aplicar un principio elemental de justicia: cuando una actividad económica se ve afectada de manera extraordinaria por circunstancias ajenas a la voluntad de quienes la desarrollan, las instituciones deben estar a su lado", ha defendido.

El dirigente cameral ha recordado que en España se ha actuado ante catástrofes naturales, incendios, inundaciones y otras situaciones excepcionales que han puesto en riesgo la continuidad de empresas y empleos. "Ceuta merece la misma consideración", ha aseverado.

El presidente de la Cámara de Madrid ha reivindicado además la importancia económica de Ceuta y el valor estratégico que le confieren su posición geográfica, su condición de ciudad fronteriza y su situación en el Estrecho.

"Ceuta es España, y lo es también desde el punto de vista económico", ha afirmado antes de destacar que su tejido empresarial es fundamental para generar empleo, prestar servicios y vertebrar socialmente la ciudad. "Defender la actividad económica de Ceuta es defender también la cohesión económica y territorial de España", ha añadido.

Asensio ha concluido trasladando la solidaridad de la Cámara de Comercio de Madrid a los empresarios ceutíes y ha insistido en la necesidad de recuperar cuanto antes la normalidad y la confianza. "Ceuta no puede quedarse sola y las empresas ceutíes deben saber que el conjunto de España está a su lado", ha zanjado.