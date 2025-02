La asesora de Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la UCM en la Asamblea de Madrid

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

María Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación que trata de dilucidar en la Asamblea si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la esposa del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Álvarez ha sido la primera en comparecer en esta última sesión, marcada por la ausencia de Pedro Sánchez a expensas del informe del Consejo de Estado pedido por la Cámara. El juez que investiga a Gómez ha citado a Álvarez el 28 de febrero en calidad de investigada.

"Como ya hice en la Comisión de Investigación del Senado el pasado 29 de noviembre, les informo que me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo el pasado 20 de diciembre del 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre estos mismos hechos", ha planteado la asesora de la Presidencia del Gobierno de España.

Al hilo, ha apostillado que entre las preguntas a las que respondió fueron las formuladas por las acusaciones populares, entre ellas Vox, en un "contexto en el que dichas acusaciones populares afines han venido solicitando reiteradamente" su imputación.

CRÍTICAS DEL PP

Frente a este silencio, la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado que hay "indicios" de que su nombramiento "pudo estar vinculado a decisiones políticas" y que en el ejercicio de sus funciones "pudo haber facilitado contactos y acuerdos con empresas privadas como Indra, Google, Telefónica, cuya relación con la cátedra está siendo investigada".

La 'popular' ha afirmado que Álvarez "no es y no era una asesora cualquiera" sino que se le nombró con un rango mayor con un salario mayor que al asistente de previas mujeres de presidentes. Asimismo, ha cuestionado si reconocerá "su responsabilidad en la utilización de recursos públicos pagados por todos los españoles para los fines privados profesionales" de Begoña Gómez.

Además, ha recordado que le ha preguntado a "prácticamente todos los comparecientes" por ella y que la sitúan acompañando a Gómez e "interactuando" en "gestiones propias de la cátedra", "asumiendo funciones más propias del personal" de la misma.

"¿Estuvo al tanto también y colaboró con las investigaciones internas que realizó la universidad Complutense en lo relacionado precisamente con la plataforma tecnológica?", ha preguntado ante el silencio de Álvarez.

VOX VE "ACREDITADO" EL TRATO DE FAVOR Y PSOE CRITICA A OSSORIO

Por parte de Vox ha tomado la palabra la diputada Ana Cuartero quien ha afirmado que "El trato de favor a la esposa del presidente de gobierno está más que acreditado ya en esta comisión de investigación".

Ha asegurado que Sánchez es el origen de esta "trama" y que él junto a su mujer, Álvarez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, se reunieron en Moncloa para "crear una cátedra, financiarla y premiar a Barrabés con la adjudicación de contratos". "Goyache, Doadrio e incluso Ruano han sido simples peones útiles, los autores intelectuales militan todos en el Partido Socialista", ha rematado

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado que Álvarez presentó un escrito aduciendo a su baja laboral para no acudir este miércoles pero que no se ha tenido en cuenta.

"El señor Ossorio, en esa sumisión que le debe a su jefa, la señora Ayuso, ha decidido denegarlo y obligarle a venir. Creo que en política no hay que olvidarse de la humanidad", ha remarcado.