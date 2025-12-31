Así fue 2025 en Madrid: los hechos que marcaron cada mes

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Política, tribunales, crisis y gestión pública marcaron el pulso informativo de Madrid a lo largo de 2025. Desde las causas judiciales que salpicaron a dirigentes políticos y figuras públicas hasta el histórico apagón que dejó a la capital, como a todo el país, a oscuras, pasando por incendios, huelgas, protestas y grandes decisiones urbanísticas, el año dejó una cadena de episodios que definieron el rumbo político y social de la región.

ENERO

El año 2025 arrancaba como va a terminar, con la Justicia como una de las grandes protagonistas de los titulares del año. Muchos de ellos se nutren de las actividades empresariales y filtraciones de correos en relación a Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Comenzaba el año con la decisión del Supremo de citar como imputado al recientemente dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Quien también comenzaba el año pasando por los juzgados fue el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón, quien fuera candidato a la Comunidad por Más Madrid, por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

El músico Nacho Cano también empezaba 2025 a vueltas con la Justicia después de que el Tribunal Superior de Madrid le condenara a indemnizar con casi 12.000 euros a uno de los artistas del musical 'Malinche', al que despidió de forma improcedente en 2023. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", espetaba al productor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ya en asuntos más locales, Madrid ponía en marcha los primeros trabajos para el soterramiento de la A-5, una de las grandes promesas del alcalde Almeida, que anunciaba que en verano sería padre.

FEBRERO

Febrero fue uno de los meses más significativos para los socialistas locales. El mes se estrenaba con la oficialización del ministro Óscar López como secretario general de los socialistas madrileños en un acto en el que estuvo presentado por el entonces secretario de Organización Santos Cerdán. Semanas después era el turno de Reyes Maroto como secretaria general de PSOE Madrid Ciudad.

También febrero fue el pistoletazo de salida del circuito de Fórmula 1 de cara al Gran Premio que llegará en 2026, cuando los votos en solitario del PP en el Pleno de Cibeles aprobaron el Plan Especial promovido por el Consorcio Institución Ferial de Madrid. Además el Consejo de Gobierno de la Comunidad de daba luz verde al plan definitivo para la Ermita del Santo, que permitirá construir 529 nuevas viviendas y más zonas verdes. Las obras del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal arrancaban a mediados de mes para incluir la futura conexión de la ampliación de la línea 11 de Metro con la 6, la circular.

MARZO

Las intensísimas lluvias marcaron marzo, hasta el punto de que fueron necesarios mensajes de advertencia a ciudadanía y conductores para que no se acercasen al río Manzanares entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses ante posibles inundaciones. Los desembalses fueron continuos y hasta ocho estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la Comunidad de Madrid permanecieron durante días en aviso rojo.

En clave de tribunales, la pareja de Ayuso fue llamado a declarar en calidad de investigado en la pieza separada abierta por posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal. Pero, sin duda, la noticia judicial fue la absolución de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa en el 'caso mascarillas'. Marzo fue también el mes en el que la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas dejaba su acta salpicada de algún modo por el 'caso Errejón'.

ABRIL

La noticia no sólo del mes sino del año fue el gran apagón. Madrid, y España, se fundió a negro y se dio de bruces por unas horas con cómo es vivir sin electricidad. Colas casi kilométricas para coger un autobús de la EMT, el único transporte público en funcionamiento, coincidían con miles de madrileños que se echaron a las calles para, a pie, volver a sus casas en una jornada histórica que dejó imágenes para el recuerdo en lo que por momentos parecía una película de ciencia ficción.

Abril también fue el mes en el que la capital se vio envuelta en una huelga de basuras. Se prolongó durante seis días después de que el Gobierno municipal amenazara con contratar a personal externo para limpiar las calles.

MAYO

El presidente de Aena, Maurici Lucena, anunciaba que el gestor aeroportuario enviaría un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid "para que cumpla sus obligaciones legales como administración pública responsable" con el colectivo de personas sin hogar que viven y pernoctan en las instalaciones del aeródromo madrileño. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tachaba de "inmisericorde escudarse en las competencias" en lo que tiene que ver con las aproximadamente 400 personas que pernoctaban en las instalaciones.

Finalmente se decidió que el acceso a las terminales se limitaría a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias. Los medios de transporte siguieron siendo noticia en mayo con el cierre de la línea circular de Metro, la 6, la más utilizada de la red con 430.000 viajeros diarios, para convertirse en 2027 en la primera línea con conducción automatizada, sin conductor, del suburbano madrileño.

JUNIO

Los 'pinganillos' coparon los titulares en junio, cuando la presidenta Ayuso advertía que en la Conferencia de Presidentes no los iba a utilizar, para acusar al Gobierno de España de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán", "una corruptela que no se piensa pagar desde la Comunidad de Madrid". Finalmente Ayuso abandonó la reunión durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, que se había dirigido al resto de autoridades presentes en ese foro multilateral en euskera.

Además el TSJM anulaba la sentencia que impedía colgar banderas LGTBIQ+ en el Edificio de Grupos Municipales y que llevó a Más Madrid y al PSOE a exhibir la arcoíris desde sus balcones. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, les ordenaba retirarlas argumentado que únicamente se pueden colocar el 28 de junio, el día del Orgullo. Sin embargo, el alcalde llegó a defeder el derecho de los grupos políticos a colocar la bandera arcoíris en los balcones de sus despachos por puro "sentido común".

JULIO

Julio arrancó con una bienvenida: la llegada al mundo de Lucas, el primer hijo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su esposa, Teresa Urquijo. También se estrenaron las nuevas tarifas del transporte público en la región y comenzaron las obras del Parque Castellana. Además, el Supremo anuló la retirada de los nombres de Largo Caballero y Prieto de las calles de Madrid; mientras que la entonces vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y portavoz del partido en Fuenlabrada, Noelia Núñez, dimitió de sus cargos tras la polémica generada por sus estudios; y Aena prohibió pernoctar a las personas sin hogar en la T4 de Barajas.

AGOSTO

La ola de incendios que golpeó a España también llegó a Tres Cantos en agosto, donde una persona falleció y más de 2.000 hectáreas fueron arrasadas. Las Brigadas Forestales retomaron su huelga indefinida para denunciar la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor. En Villa de Vallecas, la izquierda municipal pidió la cancelación del concierto de Henry Méndez por decir que "odia a los rojos". Fue el mes en el que se fueron el actor Eusebio Poncela y el cantante Manuel de la Cava del 'Dúo Dinámico', pero en el que también llegó la segunda hija de la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre.

SEPTIEMBRE

El inicio escolar y la vuelta de las vacaciones estuvo marcado por los cortes de tráfico derivados de la coincidencia de grandes obras y el cierre parcial de la Línea 6 de Metro. Septiembre fue el mes en el que La Vuelta a España no terminó en Madrid por las protestas propalestinas y en el que Almeida dijo que "no hay genocidio en Gaza". Algunos colegios públicos denunciaron "instrucciones" para no mostrar apoyo a Palestina, mientras que el Gobierno regional negó la orden y recordó que deben ser "absolutamente apolíticos". Además, en la capital comenzaron a llegar las notificaciones de la nueva tasa de basuras y una explosión en un bar en Puente de Vallecas dejó un muerto y 25 heridos.

OCTUBRE

Una proposición de Vox sobre el 'síndrome post-aborto' aprobado en Cibeles, con el apoyo del PP, fue la protagonista del mes de octubre. Almeida reconocía que ese supuesto síndrome no cuenta con evidencia científica alguna que lo sustente. Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez exigió la creación del Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, una cuestión a la que Ayuso se negó para "no señalar" a ningún profesional.

También fue el mes en el que se desplomó un edificio en Ópera, donde fallecieron cuatro trabajadores; el diputado de Más Madrid Emilio Delgado trasladó sus ganas de liderar la formación de cara a 2027; la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pidió un préstamo para hacer frente a su déficit estructural; y Rosalía organizó un evento en Callao para presentar la portada de su nuevo álbum 'LUX', que generó aglomeraciones y problemas de tráfico.

NOVIEMBRE

Noviembre arrancó con el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, y finalizó con su sentencia: dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Ayuso celebró la decisión judicial, "un éxito sin precedentes de la democracia". Entre tanto, la Línea 7B reabrió en su totalidad después de más de tres años de servicio interrumpido; el Bernabéu acogió el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders; y las universidades públicas convocaron dos días de huelga para exigir a la Comunidad más financiación.

DICIEMBRE

El último mes del año estuvo protagonizado por el Hospital de Torrejón de Ardoz después de la filtración de unos audios en los que el CEO de Ribera Salud pedía "desandar" el camino de reducción de listas de espera. La Comunidad no detectó "incumplimientos" pero pidió explicaciones, a la vez que censuró "intereses deleznables" de la izquierda, que anunció la vía judicial. Además, la Línea 6 reabrió tras más de 200 días de circulación interrumpida.