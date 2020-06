Asociación de Vecinos de Aluche detecta pequeña bajada de donaciones y más peticiones de ayuda de gente mayor y jóvenes

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Aluche ha detectado una pequeña bajada en las donaciones y más peticiones de ayuda por parte de gente mayor y jóvenes, como ha identificado Rogelio Poveda, miembro de la junta directiva de la entidad vecinal durante la visita que les ha hecho el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández.

Ayer la asociación entregó 710 bolsas de alimentos, que supone llegar a 1.100 familias o 4.000 personas. La asociación calcula que de ellas 1.200 son menores y 130 bebés. En las últimas semanas han identificado un cambio en el perfil de los solicitantes de ayuda. "Cada vez hay gente más mayor y gente más joven", ha señalado Poveda.

Entre los primeros se encuentran quienes "han tenido que cubrir a sus hijos con la comida y han tenido que venir aquí porque ya no podían". Los jóvenes también están recurriendo a la asociación porque se han quedado sin trabajo y "tenían que seguir pagando o comiendo".

"Hemos tenido que poner en evidencia algo que supuestamente no existía, que no había hambre", han lanzado desde la asociación, que reclama al Gobierno municipal que les "hagan caso de una vez porque tienen medios y estructura pero no hacen nada". Una de sus peticiones tiene que ver con los locales desde donde las asociaciones pueden seguir haciendo el reparto solidario de alimentos.

También reclaman una mesa en el distrito para coordinar los problemas del hambre. "El Ayuntamiento dice que sí se va a poner en marcha esa mesa pero postcovid pero eso puede ser en seis meses o en dos años", ha lamentado Rogelio Poveda.

La asociación invitó al Gobierno a visitar in situ los repartos, para lo que les prepararon una mesa y una silla "que se murieron de risa porque no llegaron", solamente "venden humo". "Nosotros no queremos hacer, no es nuestra función. Nos vemos obligados porque somos gente responsable pero parece que el Ayuntamiento no lo es", ha indicado Poveda.