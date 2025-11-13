Asociaciones de ocio y hostelería se unen en una plataforma y reclaman una reunión con Carabante para negociar aforos

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones madrileñas de ocio, hostelería, cultura, turismo y espectáculos han anunciado la reactivación de la Plataforma por el Ocio y han instado al delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, la constitución urgente de una mesa de negociación para abordar lo que califican como "crisis de aforos" en locales de la capital.

En un comunicado, la plataforma --integrada por Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña de la Latina y del Barrio de las Letras-- reacciona así ante lo que consideran "un ataque indiscriminado, injusto y arbitrario" por parte de la Agencia de Actividades (ADA) en los controles.

Según ha explicado la organización, el origen del conflicto se encuentra en la aplicación de los tipos urbanísticos y criterios ambientales a la hora de calcular los aforos en los locales, así como en las restricciones impuestas en la zona ZPAE del distrito Centro, que, según han afirmado, carecen de "base legal".

La situación se habría agravado, según relatan, tras la derogación de la Instrucción de Aforos en marzo de 2024, que, hasta entonces, servía de "marco regulador" para la evaluación de la seguridad en los establecimientos. Desde su eliminación, denuncian que las decisiones del ADA se realizan "de forma subjetiva y arbitraria, al margen de las condiciones de seguridad reales de los locales".

La Plataforma recuerda que la Instrucción de Aforos fue aprobada en marzo de 2014 por el entonces delegado del Área de Seguridad y Emergencias, José Enrique Núñez, tras la tragedia del Madrid Arena de 2012. Aquel marco normativo, explican, nació de un amplio consenso social y político para establecer "parámetros homogéneos y verificables" que han permitido "operar con rigor durante una década".

"Su derogación, sin alternativa técnica ni explicación pública, supone un retroceso peligroso y una irresponsabilidad histórica", advierten desde la organización, al considerar que esta decisión deja "en un limbo legal la seguridad de los madrileños y de las empresas".

El malestar de los empresarios del ocio y la hostelería se acentúa, apuntan, en un momento en que Madrid goza de un gran reconocimiento internacional por su vida nocturna y su oferta gastronómica. "Es inconcebible que cuando Madrid presume de tener la mejor noche y restauración de Europa, se esté cuestionando la profesionalidad, el rigor y la gestión de los establecimientos que sostienen ese prestigio", señalan.

Por todo ello, la Plataforma por el Ocio exige la eliminación del bloqueo a la revisión de aforos en la ZPAE de Centro, la recuperación inmediata de la Instrucción de Aforos, la suspensión de las órdenes de precinto en curso y la revisión de los expedientes abiertos.

"No vamos a tolerar que se criminalice a un sector que crea empleo, riqueza y cultura mientras la administración destruye las reglas del juego", han afirmado.

Finalmente, la entidad ha anunciado la organización de una jornada técnica con la participación de jueces, bomberos, ingenieros y abogados, en la que se debatirá la seguridad en los establecimientos públicos y el cálculo de sus aforos conforme al Código Técnico de Edificación, con el objetivo de garantizar la protección tanto del público como de los trabajadores.

"LA NORMATIVA HAY QUE CUMPLIRLA"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado que el diálogo con las asociaciones "está siempre abierto", aunque ha recordado que, mientras la normativa "esté en vigor" hay que "cumplirla", que es lo que está haciendo el departamento de Borja Carabante.

"Se puede establecer un cauce de diálogo y ver si hay algún margen de maniobra, pero en tanto la normativa esté en vigor, hay que darle cumplimiento a la misma y sobre todo también creo que es especialmente importante primar la seguridad por encima de todo en el ámbito en general del ocio, pero especialmente también del ocio nocturno", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sobre el cumplimiento de la regulación, Sanz ha remarcado a los periodistas que la "obligación" del Ayuntamiento es "inspeccionar y dar garantías de seguridad" a los usuarios, aunque "sin ánimo de acogotar ni de perseguir a nadie".

"Creo que el Ayuntamiento actúa de manera correcta y, por supuesto, no hay ningún ánimo de acogotar ni de perseguir a nadie, sino de que se cumpla la legislación que está vigente en estos momentos", ha concluido la vicealcaldesa.