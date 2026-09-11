El ático monopoliza el Debate en Madrid: del fin de Ayuso augurado por la izquierda al "derecho" a una vivienda oficial

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín (c), durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compra del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí por la Comunidad de Madrid ha monopolizado este viernes la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región con una izquierda augurando el final de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha respondido reivindicando que "tendría derecho" a una vivienda oficial, aunque ha negado que el inmueble de General Martínez Campos lo fuera.

Mientras que ayer las protagonistas eran las 100 propuestas de la mandataria, en la segunda sesión el ático ha sido el foco del grueso de las intervenciones de la izquierda, quienes han incluido también como es habitual críticas a la gestión de los servicios públicos poniendo el foco en la educación, la vivienda y los incendios forestales.

Tanto la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, como la socialista, Mar Espinar, han advertido a Ayuso de que este sería su "último DER", porque prevén que en 2027 el ático se pase factura en las urnas y derive en el desalojo del PP de la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras 30 años.

Bergerot, directamente, la ha tachado de "corrupta" y le ha advertido de que el Madrid "de los barrios" se "rebelará "contra el de los áticos" para decirle "hasta nunca en mayo de 2027".

"Le digo a la cara lo que está deseando decirle toda España: usted es una corrupta. Entérese, no nos importa dónde vive, ni con quién, ni a dónde manda bordar sus toallas. Lo que nos importa es que se lo pague de su bolsillo, lo que nos importa es que no nos robe", ha espetado.

Bergerot ha rechazado pedir su dimisión --como hace el PSOE-- por el ático porque entiende que no tiene "el valor" de hacerlo si no lo hizo tras las residencias en el Covid o el recorrido judicial de su pareja, Alberto González Amador. Por contra, le ha pedido que se presente para que la ministra de Sanidad, Mónica García, le gane las elecciones en 2027.

La líder de la oposición ha proseguido acusando a Ayuso de llegar a Madrid con el único proyecto de "vivir a todo trapo con el dinero de los demás". "Esa es la constante que resume toda su trayectoria política, desde las suites de (Kike) Sarasola hasta el ático de la calle Martínez Campos, pasando por los viajes con gastos pagados a Miami, Nueva York y México", ha planteado.

PSOE: "NO ES 'CHAO PESCAO', ES QUE LA HAN PESCAO"

Espinar, por su parte, le ha acusado de "vivir como Dios" a costa de los madrileños mientras su gestión es un "drama" y ha insistido en que dimita. "Por el ático muere el pez, señora Ayuso. No es 'Chao pescao'. Es que la han pescao", ha lanzado la portavoz socialista.

Además, ha insistido en que el problema no es que a Ayuso "le gusten los áticos" y "vivir a todo trapo", sino que lo haga "a costa del dinero de los madrileños". Además, ha acusado a la presidenta de poner "a toda la Comunidad" a buscarle una vivienda.

"Hasta al partido más corrupto de la democracia, el suyo, le da vergüenza su despilfarro con dinero público", ha espetado Espinar, quien ha advertido que además de "radioactiva" para sus compañeros de partido también es "letal para el bienestar de los madrileños".

Espinar ha perfilado a una presidenta "a la deriva" que trata de "justificar" la compra del ático y ha augurado que aunque ella no vaya a asumir "responsabilidades políticas" los madrileños le harán "pagar" en las urnas en 2027.

AYUSO REIVINDICA SU "DERECHO" A UNA RESIDENCIA OFICIAL

Por su parte, la presidenta ha defendido en su intervención que muchos presidentes autonómicos tienen residencias presidenciales y que ella "tendría derecho", si bien ha explicado que el "aticazo" del que habla Sánchez no era para ella.

"(Pedro Sánchez) Ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas que le hacen. Esa vivienda no es un aticazo para mí. Es usted un falso, un farsante y un mentiroso", ha defendido la dirigente autonómica.

En todo caso, ha aludido a que si fuera así "tendría derecho" como sucede con los presidentes de Canarias, Galicia, País Vasco, Aragón, Andalucía, La Rioja o Murcia y "no pasa nada", si bien considera que todo esto se debe a una "cronología de acoso personal" que asegura que sufre por parte de la izquierda.

Asimismo, ha insistido en que el ático adquirido por el Gobierno regional en Chamberí no era para su uso personal y reta a la oposición. "Si yo he mentido, dimito. Si no, dimitan ustedes", ha expresado, además de defender que ha demostrado "con documentos" que ella se estaba buscando una casa "antes de que saliera esa patraña de campaña que han montado" contra ella por el ático.

Asimismo, la dirigente autonómica ha aprovechado su intervención para hacer alusión de nuevo a la situación nacional, denunciando la "corrupción" de Sánchez y su entorno, además de cargar contra una oposición en Madrid que es "incapaz" de hablar de la región y que se va a ir "por detrás" en las elecciones autonómicas de 2027.

En concreto, ha destacado que la izquierda está solo a "dar patadas en las espinillas" y a mostrar esa "frustración por su incapacidad para ganar un solo escaño". "Sabiendo que se van a ir por la puerta de atrás, señores de la izquierda, en las próximas elecciones, y por eso inflan los censos, y por eso hacen trampas, están rabiosos, y intentan desguazar a España a través también de su capital", ha aseverado.

VOX SE ENFOCA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Mientras que el grueso de la sesión ha sido un cuerpo a cuerpo entre izquierda y Ayuso por el inmueble, desde Vox se ha optado por solo mencionarlo una vez de pasada y dedicar su discurso a criticar que la presidenta confunda el crecimiento de Madrid con la mejora de la vida. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que la región se ha convertido en "una aspiradora humana infinita".

Ha contrapuesto el Madrid de "cifras históricas" y "récords" que presentó Ayuso en la primera sesión, con el Madrid que se encuentran los ciudadanos cuando entran a un Metro "colapsado", en una sala de espera de un hospital o cuando conocen de una nueva agresión con arma blanca en su barrio a manos de "bandas latinas".

"Una cosa es que las cifras de Madrid vayan bien y otra muy distinta es que a los madrileños les vaya bien", ha sostenido Moñino, que ha cuestionado directamente a la presidenta madrileña si considera que actualmente se vive mejor en la región que hace un año, a pesar de que entre los jóvenes madrileños se siente que "su barrio se ha ido de él".