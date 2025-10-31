La Audiencia de Madrid rechaza reabrir dos causas sobre los protocolos de residencias durante la pandemia

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de asociaciones y sindicatos en recuerdo a las 7.291 víctimas en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid-19, en la plaza Villa de París, a 18 de marzo de 202 - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado dos recursos de apelación presentados por familiares de víctimas de residencias de mayores que pedían reabrir las causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia de Covid-19.

En uno de los autos, a los que tuvo acceso Europa Press, se desestima el recurso presentado por la familia, al que se adhirió la Fiscalía de Madrid, contra el archivo del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba.

Este caso se abrió a raíz de una querella por la muerte de un anciano en una residencia de Collado Villalba y se dirigía contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

Por otro lado, los magistrados se oponen igualmente a la reapertura de otra causa que se instruía en el juzgado de instrucción número 10 de Madrid en relación al protocolo de las residencias de la Comunidad durante la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, la Fiscalía y la representación procesal pedían reabrir la causa por un delito de odio.

Con estas resoluciones, los magistrados confirman los archivos acordados en primera instancia y cierran, por el momento, las investigaciones sobre la responsabilidad penal en estos dos casos en la gestión de los centros de mayores durante la pandemia.