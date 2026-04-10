El autor del apuñalamiento al niño de 11 años en Villanueva de la Cañada padecía una enfermedad mental

La ambulancia del SUMMA 112 a las puertas del Centro Culturas de Villanueva del Pardillo en la tarde de este jueves, 9 de abril de 2026.- EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada se trata de un joven de 22 años que padecía problemas mentales que, sin embargo, desconocían los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que "no tenía que haber sucedido", pero que "quien padece problemas a veces son incontrolables". Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el Centro Cultural La Despernada, ubicado en el centro de Villanueva de la Cañada, cuando el sospechoso apuñaló en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a la víctima, un menor de once años que salía de una clase de inglés.

Según ha relatado el alcalde de Villanueva de la Cañada, por este centro cultural pasan al día unos 800 menores que reciben clases de música, idiomas o refuerzo al estudio. El menor en cuestión vivía con su familia en Brunete pero asistía al colegio Santiago Apóstol de la localidad.

De hecho, en el centro se ha desplegado un equipo de psicólogos para atender tanto a los alumnos como a los profesores del menor fallecido. Por su parte, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia "para todo aquello que quieran".

UNA POLICÍA DIO EL AVISO

Los hechos ocurrieron sobre las 19.45 horas, cuando una agente de Policía fuera de servicio dio el aviso de lo ocurrido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se trasladaron efectivos sanitarios y personal de emergencias para atender la situación.

Los sanitarios del Summa 112 atendieron a la víctima, que entró en parada respiratoria y tuvo que ser trasladado en helicóptero en estado crítico hasta el Hospital Doce de Octubre, donde finalmente ha fallecido.

El alcalde de Villanueva de la Cañada ha aprovechado la ocasión para agradecer la labor de los servicios de emergencia, incidiendo en que "todo el mundo funcionó a la perfección", si bien el menor finalmente ha terminado falleciendo por la gravedad de las heridas.

Por todo esto, Partida ha decretado un día de luto en la localidad, donde las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. Además, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que continúen "con ese sosiego, ese amor y sobre todo ese buen hacer y ese cariño".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha mostrado su pesar por los hechos y ha destacado la actuación de la Guardia Civil para detener al presunto autor. Además, ha añadido que actualmente se está buscando el arma del crimen y se están realizando inspecciones oculares en el lugar.

ERA DE BRUNETE PERO "HACÍA SU VIDA" EN VILLANUEVA

La alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, ha acompañado al primer edil de Villanueva de la Cañada y ha confirmado que el menor fallecido efectivamente vivía con su familia en Brunete aunque "hacía su vida" en la localidad vecina.

La alcaldesa ha recalcado que aunque la familia del menor es extranjera, el fallecido ya había nacido en la Comunidad de Madrid y son "unos brunetenses más". Nicolás se ha puesto a disposición de la familia y también del Ayuntamiento de Villanueva para lo que puedan necesitar.