Ayuntamiento adaptará los planes de movilidad por las obras en Madrid "en función de la evolución" del tráfico

Varios vehículos circulan por las obras de Parque Ventas, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

"Son obras que son necesarias y que van a venir a mejorar y a transformar la calidad de vida", asegura

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha subrayado que el Ayuntamiento adaptará los planes de movilidad de las obras de soterramiento de la A-5, Ventas o Castellana "en función de la evolución" del tráfico.

"Todas ellas conllevan planes de movilidad, lógicamente también en función de cómo vayamos viendo la evolución iremos adaptando esos planes de movilidad", ha insistido este martes ante los medios de comunicación desde el Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Vallecas.

Sanz ha defendido que las obras "son necesarias" y que van a "mejorar y a transformar la calidad de vida" de entornos como el de la A-5, "con personas que tenían una autopista de seis, ocho y diez carriles en frente de los salones de sus casas".

"Creemos que vienen a mejorar la calidad de vida, como también las obras de la Comunidad de Madrid, como las reformas tan necesarias en el Metro de Madrid o ampliaciones que eran necesarias para los barrios y para otros municipios", ha destacado.

La alcaldesa en funciones ha pedido "disculpas" a los vecinos que se verán afectados, pero ha insistido en que hay que "seguir incrementando el transporte público" y que las obras "son necesarias, pero evidentemente van a provocar afecciones", por lo que tratarán de que sean "las mínimas posibles".