El Ayuntamiento apela a los jóvenes a disfrutar de Halloween con responsabilidad y "sin poner en riesgo la seguridad"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha hecho un llamamiento a los jóvenes de la capital para que actúen con tranquilidad y disfruten de la noche de Halloween con responsabilidad a la tranquilidad y a disfrutar con responsabilidad de la celebración de Halloween "sin poner en riesgo la seguridad de nadie".

Sanz, que este viernes ha visitado las obras de reparación en el cementerio de La Almudena, ha explicado que a lo largo de los últimos días los agentes tutores de la Policía Municipal han realizado actuaciones preventivas en institutos para hablar con los jóvenes y con los profesores.

Además, ha recordado que el dispositivo de seguridad para esta noche y el sábado contará con unos 1.650 agentes municipales desplegados en la ciudad, tanto para las actividades relacionadas con Halloween como para la protección de los autobuses de la empresa municipal de transportes, "donde otros años se han producido algunas actuaciones vandálicas".

"Vamos a disfrutar todos de esta noche, pero desde luego vamos a hacerlo sin actuaciones vandálicas y sin poner en riesgo la seguridad de nadie", ha señalado Sanz, quien ha animado a que quien quiera celebrar Halloween lo haga en las calles y locales de la ciudad pero "respetando a los demás".

Por último, la vicealcaldesa ha destacado que las inspecciones de la Policía Municipal se realizarán fundamentalmente durante esta noche en los locales de ocio de la ciudad con el objetivo de controlar los aforos y la posible presencia de menores.