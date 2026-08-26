El Ayuntamiento asegura que el 'Estadio Shakira' estará terminado en diez días y contará un plan de movilidad "mejorado"

Obras de la construcción de la ‘ciudad’ Shakira en el distrito de Villaverde, a 24 de agosto de 2026, en Madrid (España). El espacio albergará ocho pabellones y tendrá una inspiración en el realismo mágico colombiano. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que las obras del 'Estadio Shakira', que se levanta en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, estarán terminadas en los próximos diez días para acoger el primero de los doce conciertos de la artista colombiana el 18 de septiembre.

"Las obras de instalación de ese estadio, con capacidad para 50.000 personas, comenzaron el pasado 1 de agosto. La licencia fue otorgada en julio por parte del Ayuntamiento de Madrid y estarán finalizadas en los próximos diez días", ha explicado Carabante en declaraciones a los medios desde Arganzuela.

La colombiana aterrizará en Madrid con su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que incluye una docena de citas que se extenderán entre el 18 septiembre y el 11 octubre. La estructura temporal se integrará en Iberdrola Music, recinto que durante la residencia europea de la cantante pasará a denominarse Macondo Park.

Carabante ha esgrimido que la residencia de Shakira supone una "muy buena noticia" para Madrid, que, a su juicio, se convertirá durante esas semanas en "el epicentro de los grandes eventos y acontecimientos culturales y musicales".

Además del estadio, el proyecto contará con diferentes carpas y actividades culturales, gastronómicas, artísticas y familiares vinculadas a la cultura latina. En total, se pondrán a disposición de los asistentes alrededor de 150.000 metros cuadrados.

Según Carabante, esta programación complementaria permitirá repartir la llegada y la salida del público y reducir la concentración de desplazamientos en las horas inmediatamente anteriores y posteriores a los conciertos.

"Eso nos permite mitigar la hora punta de entrada y salida de los conciertos y, como siempre, estableceremos un plan de movilidad acorde con esas necesidades", ha señalado.

CARABANTE AVANZA UN PLAN DE MOVILIDAD "MEJORADO"

El delegado ha avanzado además que el Ayuntamiento está ultimando con el promotor un dispositivo de movilidad que incorporará mejoras respecto a los aplicados en otros eventos celebrados en Iberdrola Music, como Mad Cool. Al respecto, Carabante ha señalado que sus detalles se darán a conocer "a lo largo de los próximos días".

En este sentido, ha defendido que los últimos planes de movilidad puestos en marcha en el recinto "han dado resultado" y ha afirmado que la experiencia acumulada ha permitido modificar los dispositivos mediante un proceso de "prueba y error". "Prácticamente no ha habido quejas en los últimos conciertos", ha sostenido.

La elección de Iberdrola Music para la residencia de la colombiana generó críticas después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidiera reconsiderar la celebración de eventos masivos en este espacio por sus condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad.

"Cada vez mejoramos más la seguridad y la movilidad y, por tanto, las condiciones de acceso de todos los madrileños", ha zanjado Carabante.