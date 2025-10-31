El Ayuntamiento calcula que la nueva ordenanza de Movilidad estará operativa en el primer semestre de 2026

Archivo - Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid calcula que la nueva ordenanza de Movilidad --recurrida judicialmente por Vox y anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al detectar "defectos formales" como la insuficiencia de los informes-- estará operativa en el primer semestre de 2026.

Así lo ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el barrio de Zofío (Usera), que el lunes activará el SER para residentes. La aprobación inicial del nuevo texto en Junta de Gobierno llegará este mes de noviembre teniendo en cuenta que es "una ordenanza que desde el punto de vista de la tramitación administrativa es muy compleja, no solo por los informes internos sino también por los externos, incluso de otras administraciones".

Para dar contestación a la Justicia, el Ayuntamiento ha trabajado en "un informe económico muy robusto que se está tramitando ya internamente a lo largo de las próximas semanas. Tras aprobarse inicialmente en la Junta de Gobierno se someterá a información pública, lo que ha llevado a Carabante a recordar que la pasada ordenanza recibió unas 2.000 alegaciones.

El delegado es consciente de que se les viene por delante "un trabajo muy complicado" al tener que dar contestación a todas las alegaciones que se presenten con la intención de tenerlo aprobado "a lo largo del primer semestre del año que viene".

Esa nueva ordenanza permitirá incluir nuevos barrios como potencialmente SER, como el caso de Begoña. En el texto de 2021 ya se introdujo la "cautela" de que toda ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado deberá contar con el apoyo del distrito y de los vecinos, de ahí que necesite informe favorable de la Junta Municipal y someterse a valoración vecinal, como ocurrió en Zofío, donde el 'sí' fue la respuesta "mayoritaria y abrumadora".

Carabante está convencido de que la entrada en vigor de la nueva ordenanza llegará antes que la sentencia dado que por el momento está en tramitación la admisión o no del recurso de casación. "Todavía quedan muchos meses, por no decir años, para que haya una sentencia firme en relación a la ordenanza de Movilidad", ha augurado.