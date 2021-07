El Ayuntamiento cifra en 350 las bicis de BiciMAD vandalizadas al día e instalará candados y 50 primeras cámaras

Saca un contrato para julio y agosto de reparación de bicis para poder "aumentar significativamente la disponibilidad"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha cifrado en 350 las bicis de BiciMAD que son vandalizadas al día y ha anunciado que se instalarán candados en ellas y las 50 primeras cámaras en las bases.

Carabante, a una pregunta de Más Madrid en la comisión del ramo, ha confirmado el "aumento muy significativo del vandalismo" y que deriva en una reducción significativa de la disponibilidad de bicicletas.

El Ayuntamiento ha puesto esta situación en conocimiento de Delegación de Gobierno y denuncia ante la Policía cada robo. "Se ha puesto de moda por parte de unos indeseables que todos los días se vandalicen las bicis, las roben, aparecen subidas a columpios, en el río", ha descrito el delegado.

Para contrarrestar el vandalismo, el Ayuntamiento articula un plan de recuperación de bicicletas que pasa por la futura instalación de candados y la instalación de las 50 primeras cámaras en las bases, "que ya se incluía en las prescripciones del contrato y que ustedes (a Más Madrid) no instalaron".

CONTRATO EN JULIO Y AGOSTO

De forma "puntual y extraordinaria", el Consistorio ha sacado un contrato para los meses de julio y agosto con personal que repare las bicis, que tiene "un coste importante para la EMT", para poder "aumentar significativamente la disponibilidad, que está muy reducida por el vandalismo que se está produciendo".

Una vez que expire ese contrato puntual, el Ayuntamiento "contratará a 25 nuevas personas que refuercen el servicio de BiciMAD", ha anunciado Carabante.

MÁS MADRID CRITICA LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

La portavoz de Movilidad de Más Madrid, Esther Gómez, ha criticado en la comisión que el Gobierno haya "externalizado un servicio que debería estar realizando la plantilla de BiciMAD". El contrato para la reposición de bicicletas extraviadas y vandalizadas "supone a las arcas públicas 35.000 euros al mes" por "tres furgonetas y un operario".

Para Gómez se trata de "un despilfarro de dinero público que evidencia la mala gestión". "No es normal que ahora mismo en plantilla haya cinco trabajadores menos que en 2019 cuando aún no existía BiciMAD Go y había 90 estaciones menos", ha reprochado la edil, que ha apostillado que "este parche no va a suponer ninguna mejora en el servicio"

Gómez también ha destacado que esta firma revela una falta de vigilancia y previsión por parte de la dirección de EMT, "que pretende contratar a 25 nuevos trabajadores que no entrarán al menos hasta dentro de dos meses, cuando el problema en la falta de personal lleva ya más de un año y parte de estos trabajadores sustituirán a los que salen del contrato de BiciMAD por las diferentes convocatorias de promoción interna".