Ayuntamiento cifra en una veintena de asistencias leves las registradas en el "éxito" de la IV Fiesta de la Resurrección

Archivo - Centenares de personas durante la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, en la plaza de Cibeles, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). - Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)/EP

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha considerado este domingo "un éxito" la celebración de la IV Fiesta de la Resurrección, que tuvo lugar este sábado en la plaza de Cibeles, en la que "no hubo ningún tipo de incidente" más allá de una veintena de asistencias leves.

"Fue un éxito en cuanto a participación pero sobre todo en cuanto a que no hubo ningún tipo de incidente. Hubo veinte asistencias, leves todas ellas, como una pequeña indisposición. Fue un momento de disfrutar, de juntarse la gente en torno a ese concierto de la Resurrección", ha declarado a los medios tras la 14ª Carrera de Bomberos de Madrid.

Según la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), organizadora de la Fiesta, alrededor de 85.000 personas acudieron al evento presentado por el periodista Javi Nieves, que contó también con las actuaciones musicales de Liz Mitchell, voz del grupo Boney M; los Gipsy Kings; Hakuna Group Music; y el DJ El Pulpo.

Además, durante el acto, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, leyó una carta del Papa León XIV dirigida a los asistentes en la que confirmó que realizará un acto en la Plaza de Cibeles durante su viaje pontificio a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio, algo "especialmente bonito, especialmente significativo" para la vicealcaldesa.