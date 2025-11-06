El Ayuntamiento clausura un año la discoteca Teatro Barceló tras detectar exceso de aforo

Archivo - Transeúntes pasan al lado de la puerta del Teatro Barceló donde esta pasada noche se celebró una fiesta sin mascarillas que está siendo investigada por la Policía Municipal de Madrid, en Madrid, (España), a 22 de enero de 2021. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la clausura de la discoteca Teatro Barceló de la capital tras detectar un exceso de aforo en las instalaciones, una cuestión que comprometía la seguridad del público.

El cese de la actividad se prolongará durante todo un año después de que la Policía Municipal detectase en dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Por su parte, según ha adelantado el diario 'El Mundo', Teatro Barceló ha recurrido la sanción y espera que el juzgado rompa el precinto de forma cautelar.