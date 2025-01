El Ayuntamiento comenzará en el primer trimestre los trabajos en Prado 30, donde irá un centro de salud y otro cultural

Más Madrid advierte de que las obras para consolidar el edificio "ni siquiera han comenzado"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a insistir en que comenzarán en el primer trimestre del año los trabajos que le corresponden en Prado 30, donde irá un centro de salud y otro cultural, ha informado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo.

La pregunta ha llegado de la mano de Más Madrid, interesado en conocer el grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con la Comunidad para la implantación y puesta en funcionamiento de los nuevos centros de salud del distrito Centro, en concreto en las calles Antonio Grilo 8 y Paseo del Prado 30. "La vecindad de los barrios de Universidad y Letras llevan años esperando un centro de salud digno que sustituya a los zulos insalubres de Palma Norte y Alameda", ha advertido el concejal de Más Madrid Miguel Montejo.

Y mientras tanto, apunta a que "la Comunidad de Madrid los ignora al no incluirlos año tras año en el presupuesto". El edil ha recordado que fue en 2019 cuando las dos administraciones madrileñas acordaron construir un centro de salud en Antonio Grilo 6, "que debería estar en funcionamiento en 2026 pero la Comunidad no tramitó el Plan Especial necesario", unido a que "no cabe el centro de salud en ese solar", lo que "podría llevar a la resolución del convenio".

CONVENIO QUE VENCE EN 2025

También ha destacado que las protestas vecinales en el barrio de Las Letras en 2022 llevaron a que Comunidad y Ayuntamiento acordarán convertir Prado 30 en un centro de salud y espacio cultural, un convenio "que vence en este 2025 y que establece que si el centro de salud no se encuentra en funcionamiento el inmueble debe revertir al Ayuntamiento".

El Gobierno municipal ya informó de que las obras empezarían en el primer trimestre de 2025 pero, como ha advertido Más Madrid, "los trabajos necesarios para consolidar el edificio, que son responsabilidad del Ayuntamiento, ni siquiera han comenzado en este caso".

Paloma García Romero ha puesto el foco en "los movimientos antisistema que okupaban tanto el solar de la calle Antonio Grilo como Prado 30". En este último, que fue sede de La Ingobernable, "se realizaban unos actividades que les importaban mucho a los vecinos, como electrocumbiaperreoqueer", ha ironizado, sobre un local "que no tenía licencia ni ninguna medida de salubridad".

PRIMER TRIMESTRE DE 2025

La delegada, que ha espetado a Montejo que esos eran sus "amiguetes antisistema", ha explicado que lo primero que se hizo fue desokupar los espacios "que son de todos los vecinos de Centro". "Vamos a empezar las obras de Prado 30 en el primer trimestre porque hacemos lo que prometemos", ha asegurado.

La primera fase de los trabajos se centrará en la envolvente del edificio. En cuanto a la calle Antonio Grillo no ha podido aportar información porque los centros de salud son competencia de la Comunidad.

"Nos dedicamos a trabajar y a hacer equipamientos para los madrileños, no a hacer okupaciones con movimientos antisistema que hacen actividades ilegales que no interesan a ningún madrileño", ha espetado la delegada.