El Ayuntamiento condiciona la licencia al Mad Cool a que el plan de movilidad del promotor sea validado por Delegación

"Hasta que no esté validado ese plan de movilidad por la Delegación del Gobierno no vamos a otorgar la licencia a Mad Cool", advierten



MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid condiciona la licencia al festival Mad Cool a que el plan de movilidad del promotor sea validado por Delegación de Gobierno, ha adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el vivero de Casa de Campo.

"El promotor ha entregado un plan de movilidad al Ayuntamiento de Madrid porque es preceptivo, tal y como establece la ordenanza. Ese plan de movilidad afecta a la M-45, que es gestionada por Guardia Civil y, por tanto, por Delegación de Gobierno. El año pasado se manifestó que había problemas de movilidad y lo que hemos dicho es que ese plan tiene que estar validado por la Delegación del Gobierno, que tiene competencias en el ámbito de la movilidad a través de la gestión de la M-45", ha explicado Carabante.

El delegado ha dejado claro que sin la validación del departamento de Francisco Martín no habrá licencia por parte del Ayuntamiento. "Hasta que no esté validado ese plan de movilidad por la Delegación del Gobierno y, por tanto, todas las administraciones de acuerdo no vamos a otorgar la licencia a Mad Cool", ha subrayado.

El Consistorio, en todo caso, va a activar "todos los mecanismos posibles para que se cumpla la normativa en cuanto a los planes de movilidad y con respecto a los niveles acústicos".

Cibeles ha insistido en la validación de Delegación con todo lo que tiene que ver con las carreteras mientras que la Comunidad "va a reforzar el transporte público" y el Ayuntamiento expondrá el plan de movilidad a la Policía Municipal para gestionar las alternativas de movilidad. "Pero tenemos que contar con el beneplácito de la Delegación del Gobierno, que tiene un papel importante", ha insistido.

"Estamos a la espera de que la Delegación del Gobierno se manifieste de una manera favorable a que ese plan de movilidad es viable para dar respuesta a las necesidades de movilidad porque el año pasado hubo quejas, muy especialmente sobre los accesos y la salida", ha manifestado.

El plan de movilidad presentado por los promotores del Mad Cool plantea un refuerzo de Metro y mejora de los accesos y las salidas no sólo a través de la M-45 sino a través del polígono de Marconi, en Villaverde, ha detallado Carabante. "Eso nos parece factible, viable y solucionaría los problemas que el año pasado se produjeron pero como también tiene competencias el Gobierno de la Nación tiene que validar que esa es una solución adecuada", ha reiterado.