El Ayuntamiento convocará oposiciones para cubrir 1.400 plazas de Policía Municipal a lo largo del año

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid convocará los procesos selectivos para cubrir 1.400 plazas de Policía Municipal a lo largo del año, ha cifrado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad.

Se sumarán 300 plazas de bomberos y 330 plazas para Samur-Protección Civil. "Pero no es sólo aumentar los efectivos, es también dotarles de los mejores medios materiales", ha declarado. En este punto ha anunciado que la capital dispondrá del "mejor Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (Cisem) que va a tener prácticamente cualquier Administración en España", ha descrito.

Estará en el distrito de Hortaleza, "con los medios más modernos desde el punto de vista de seguridad digital, de coordinación de los distintos servicios y de blindaje de las comunicaciones para que no se puedan ver afectadas de ninguna forma ante cualquier situación que se pueda dar, como ese apagón del que todavía los españoles desconocen las causas".

Martínez-Almeida ha indicado que desde que gobiernan el saldo positivo de policías municipales es de más de 700. "Nos encontramos con 5.600 policías municipales y tenemos más de 6.300 policías municipales en estos momentos en la calle", ha cifrado, para instar a la socialista Reyes Maroto a que el Gobierno central "levante" ya la tasa de reposición que le permitiría a la capital tener más agentes en la calle.

"Le pido aquí que no engañe a los madrileños. Si el Gobierno de España quiere levantar la tasa de reposición, hoy mismo puede aprobar un real decreto ley concediendo a los ayuntamientos la eliminación de la tasa de reposición. No sé quién tendrá mejor interlocución, si usted o Enma López Araujo, pero en todo caso le pido a cualquiera de las dos que le reclame a Pedro Sánchez que levante la tasa de reposición", se ha dirigido a la socialista.

También ha tenido un recado para el "hooligan" delegado del Gobierno, Francisco Martín, presente en el Pleno por invitación de la izquierda, que no por el Ejecutivo municipal. "Descuelguen el teléfono y le dicen al delegado del sanchismo que hay un aumento de agresiones por arma blanca, de reyertas y de agresiones sexuales que debería merecer un mínimo de atención del delegado", ha condenado.

MÁS BOMBEROS

En cuanto a bomberos, "el servicio público mejor valorado por los madrileños", se encontraron con 1.389 cuando llegaron, mientras que en este momento son 1.513 bomberos. "Habrá 1.750 bomberos antes de que acabe esta legislatura", con una duplicación del presupuesto al pasar de 125 millones con la izquierda a los actuales 250, ha anunciado.

A lo que se une la segunda fase del almacén logístico del Cuerpo de Bomberos, "infraestructura esencial para que puedan desplegar toda su operatividad". Ya en Samur-Protección Civil, el Ayuntamiento registra un aumento de un 60% del presupuesto y con la incorporación de 330 nuevas personas.

Aparte de que en julio incorporarán 99 ambulancias, dotadas de los medios más modernos para atender prácticamente cualquier situación que afecte a la salud de los madrileños. También ha trasladado "con orgullo" que Samur-Protección civil es el primer servicio municipal autorizado por la Organización Mundial de la Salud para actuar ante cualquier catástrofe o emergencia internacional.