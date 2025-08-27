Ayuntamiento critica la exclusión de País Vasco y Cataluña en reparto de menores migrantes: "No se mira a las personas"

Archivo - El delegado de Políticas Sociales y Familia del Ayuntamiento de Madrid, Jose Fernández, durante el 'photocall' de los premios MADO'25, en el Institut Français de Madrid, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha criticado que el Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en el que se detalla la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas y que es el paso previo al reparto entre las mismas, por "excluir al País Vasco y a Cataluña".

"Esto demuestra que en España este Gobierno que se denomina progresista no cree en las personas, sino que cree en los territorios simplemente porque es lo que le viene bien para sus intereses. No para gobernar sino para permanecer en el poder. Este reparto no se ha hecho mirando por las personas; se ha hecho mirando por los territorios", ha expresado Fernández este miércoles tras un acto en Carabanchel.

Así, preguntado por las capacidades y disponibilidad de la capital para acoger a los migrantes derivados, el delegado ha apuntado que "el reparto es injusto". "En España los titulares de los derechos son las personas, no los territorios, y en el Gobierno de Pedro Sánchez prevalecen los territorios y no las personas", ha desgranado.

En este sentido, el delegado ha pedido "transparencia" y que se haga "un reparto equitativo y justo entre todas las comunidades autónomas", a la vez que ha recordado que el Real Decreto está recurrido ante el Tribunal Constitucional.

"Lo que esperamos es tener la información necesaria para poder llevarlo a cabo como lo estamos haciendo. Pero, por ejemplo, tenemos los recursos que está teniendo el Estado en este caso en el sitio de Carabanchel, respecto a los menores migrantes, o también lo que tienen Alcalá de Henares, y no tenemos esa información porque no nos la da el Ministerio", ha reprochado Fernández.