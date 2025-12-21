Ayuntamiento defiende que Martín explique un dispositivo de La Vuelta para "facilitar la actividad de los violentos"

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido este domingo que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debe explicar un dispositivo de La Vuelta a España que estaba diseñado "para facilitar la actividad de los manifestantes violentos".

En declaraciones a Europa Press Televisión tras asistir al concierto que ofrece Cretativa Junior Big Band enmarcado en la programación navideña del Ayuntamiento, Rivera de la Cruz ha subrayado que el despliegue "preparado y supervisado por el delegado del Gobierno no era un dispositivo para facilitar la llegada de la Vuelta".

Así lo ha indicado después de que el juez de Instrucción número 45 de Madrid haya abierto diligencias previas contra el delegado a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias en relación al dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España con motivo de las protestas propalestinas.

"Me alegro mucho de que tenga que responder ante la justicia sobre ello", ha apuntado Rivera de la Cruz, que ha defendido la necesidad de que "esto se investigue cuidadosamente" y que el delegado del Gobierno ofrezca "en sede judicial" las explicaciones correspondientes.

"Había mucha gente allí ejerciendo pacíficamente su derecho de manifestación, pero aquellos pocos que querían otra cosa consiguieron su objetivo gracias a que el delegado del Gobierno no puso las cosas precisamente difíciles para ellos", ha zanjado.