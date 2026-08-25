El Ayuntamiento defiende que las pruebas de F3 son "imprescindibles" para homologar Madring antes del Gran Premio de F1

Fórmula 1, foto de archivo - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido este martes que las pruebas de Fórmula 3 realizadas en Madring, amparadas por la licencia municipal, son "imprescindibles" para homologar el circuito antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

En declaraciones a los medios desde la Villa de San Miguel, Carabante ha explicado que los ensayos desarrollados durante el lunes y el martes en el entorno de Ifema Madrid están autorizados para superar los límites sonoros y cuentan, además de la licencia autorizada por el Consistorio, con una autorización de la Dirección General de Sostenibilidad relativa a los niveles de ruido.

"Estas pruebas están amparadas por la licencia que hemos otorgado. Se trata de pruebas con un carácter netamente técnico, a los únicos efectos de validar y homologar el circuito", ha señalado el delegado al ser preguntado por el ruido percibido en la zona.

Según ha indicado, para que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) pueda validar y homologar un circuito nuevo es necesario desarrollar este tipo de pruebas técnicas en condiciones reales.

El delegado ha añadido que las jornadas cuentan con una autorización de la Dirección General de Sostenibilidad para superar los límites sonoros, teniendo en cuenta que son "imprescindibles" para comprobar el funcionamiento del trazado antes de la celebración del Gran Premio de España, previsto del 11 al 13 de septiembre.

LA F3 HACE MÁS RUIDO QUE LA F1

Por otro lado, Carabante ha afirmado que las comprobaciones acústicas se están efectuando en el escenario más desfavorable de los previstos porque, según ha explicado, los vehículos de Fórmula 3 hacen más ruido que los de Fórmula 1.

"Las condiciones acústicas se están comprobando con la peor posibilidad que se va a producir. Como bien saben, el mayor ruido se produce en la Fórmula 3, no en la Fórmula 1", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que alrededor de 30 vehículos están participando en estos ensayos, lo que permite someter al circuito y a su entorno a las condiciones acústicas más exigentes.

"El fin de semana del 13 habrá menos ruido del que se está produciendo ayer y hoy", ha sostenido Carabante, quien ha reiterado que los test están amparados por la licencia municipal y por la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad.