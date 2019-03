El Ayuntamiento está definiendo la ubicación de cámaras de videovigilancia de Vallecas para instalarse "en breves meses"

Publicado 19/03/2019 10:14:53 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está definiendo la ubicación de las cámaras de videovigilancia de Vallecas para instalarse "en breves meses", ha contestado este martes el coordinador de Seguridad, Daniel Vázquez, en la comisión de Salud, Seguridad y Emergencias.

En este momento se encuentra en fase de redacción los pliegos a licitar para "en breves meses" instalar las cámaras dentro de un proceso técnico "complejo" que tiene que atender, entre otras cuestiones, la garantía de los derechos fundamentales.

La concejala del PP Carmen Castell ha llevado a la comisión la instalación de las cámaras cuando ha pasado "un año" desde que Delegación de Gobierno las autorizó. Mientras tanto los vecinos de barrios de Puente de Vallecas como Monte Igueldo o Puerto Rubio "tienen miedo de salir de casa". Están "desesperados" por sucesos como el tiroteo en Peña Prieta, el reciente asesinato con arma blanca y una peligrosa huida registrada ayer.

"ESTO NO ES UN JUEGO DE BAILARINAS"

"La desesperación les hace movilizarse y pedir un consejo extraordinario de seguridad. ¿A qué esperan para instalar las cámaras?", ha preguntado Castell, que ha llevado a la comisión las "reyertas, tiroteos, acuchillamientos, okupaciones y narcopisos" que se dan en Vallecas, problemas que "no se solucionan andando de puntillas porque esto no es un juego de bailarinas".

Vázquez ha contestado que por la alta complejidad técnica del proceso no se pueden marcar tiempos concretos para añadir, a renglón seguido, que los sucesos que ha relatado la edil son "puntuales". El coordinador ha recordado además que el Ayuntamiento no es el único responsable en la instalación de las cámaras porque en la seguridad ciudadana son "corresponsables con la Jefatura Superior". A eso ha unido que las cámaras "son un elemento más de seguridad pero no el principal para prevenir hechos delictivos".