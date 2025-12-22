Ayuntamiento destinará superávit de 2024 a 73 millones en inversión y a reducir deuda porque "es la única vía que dejan"

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declaración insti - Ananda Manjón - Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid destinará el superávit de 2024 a inversión con 73 millones y a reducir deuda, "la más baja de los últimos veinte años, porque es la única vía que han dejado" desde el Gobierno de la Nación con el real decreto aprobado.

La delegada ha explicado en el Pleno extraordinario de Cibeles a qué se aplicará el remanente líquido de tesorería para gastos generales, destinados, a financiar créditos del estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento, y a determinar el destino final del superávit de la liquidación del ejercicio 2024. La propuesta ha salido adelante en el Pleno de Cibeles con el 'sí' de PP y Vox, la abstención del PSOE y el 'no' de Más Madrid.

La titular municipal de Hacienda ha puesto el foco en el real decreto ley 15/2025 publicado el 5 de diciembre, convalidado el 11, que "no introduce ninguna novedad sustancial sino que prorroga la disposición adicional sexta de la ley de estabilidad y las inversiones financieramente sostenibles de siempre", aunque "se generaron expectativas sobre la posibilidad de destinar el superávit a vivienda o a proyectos transformadores".

"Pero la realidad, cuando leímos la letra pequeña, es otra: la norma mantiene la exigencia de anualidad estricta, lo que impide planificar obras plurianuales y genera inseguridad jurídica. Y, como todos sabemos, la construcción de vivienda tiene plazos medios de ejecución superiores a 30 meses y, por tanto, no caben grandes proyectos", ha lamentado.

A lo que une que esta regulación llega cuando la mayor parte de los ayuntamientos ya han elaborado y aprobado los presupuestos, incluyendo la amortización anticipada de deuda que exige la regla fiscal, "pero en real decreto no articula ningún mecanismo para paliar el impacto de cambiar ahora el destino del superávit, es decir, no hay ninguna instrumentación legal que permitiera cambiar la cuantía de la amortización que estaba prevista en el presupuesto del 2026".

Lo aprobado hoy es "reordenar el destino del superávit de 2024 para cumplir la ley y aprovechar lo que sí permite el real decreto ley, que son 16,8 millones para obligaciones pendientes, 17,5 millones para obras en centros educativos ya tramitados como inversiones financieramente sostenibles (IFS), 39,9 millones para actuaciones en vías públicas, zonas verdes, equipamientos deportivos y sociales".

A lo que suman "253 millones para la amortización parcial de deuda, más otros 229 millones con cargo al remanente, de tal forma que son los 483 con los que se hizo el presupuesto del año 2026". "Nos quedarían unos 155 millones de euros, que veremos a ver cómo podemos ir aplicando en el marco de las inversiones financieramente sostenibles. En total son más de 73 millones de euros que se destinan a inversión y lo que sí decimos es que la deuda municipal es la más baja en los últimos veinte años y con todo ello cumplimos la ley y cuidamos de nuestras finanzas", ha defendido.

