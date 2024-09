El Ayuntamiento espera "absoluta normalidad" en el Real Madrid-Stuttgart y recomienda evitar el entorno del Bernabéu

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid espera "absoluta normalidad" en el partido que enfrenta esta tarde al Real Madrid con el Stuttgart en la primera jornada de la Champions League 2024-2025 y ha recomendado evitar el entorno del Santiago Bernabéu, especialmente en las "entradas y salidas".

Así la ha pedido la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, quien ha recordado que 100 efectivos de la Policía Municipal forman parte del dispositivo de 1.700 que desplegará la Delegación del Gobierno ante este partido que se jugará a las 21 horas en el estadio madrileño.

Este encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional; de la Policía Municipal de Madrid; Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; componentes del Samur-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Sanz ha indicado que en la capital se celebran "permanentemente" eventos de "grandísimas dimensiones" y que los dispositivos funcionan "extraordinariamente bien", por lo que no tiene "ningún temor" a que no sea así en esta ocasión.

"Eso sí, decirle a todas las personas que vengan tanto del Real Madrid como por supuesto las personas que vienen de fuera, que disfruten de ese partido de fútbol. Que gane el Real Madrid, si me lo permiten, que es el equipo de la ciudad, pero en todo caso que disfruten y que vengan con ganas de pasarlo bien y no de hacer nada que no sea eso", ha concluido.

Se prevé la asistencia de 3.800 aficionados alemanes con entrada, aunque no se descarta que acudan sin entrada otros tantos seguidores. Para agilizar el trabajo de los agentes, desde la Delegación del Gobierno se ha recomendado a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.