El Ayuntamiento espera que la demanda de transporte público se estabilice la próxima semana y EMT registra un 10% más

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado este lunes que el Ayuntamiento de Madrid continúa "monitorizando" la movilidad en la ciudad y espera que la demanda del transporte público comience a estabilizarse a lo largo de la próxima semana, a la vez que la Empresa Municipal de Transporte ha registrado un 10% más de afluencia con respecto al año anterior".

En declaraciones a los medios desde la antigua fábrica de Clesa, Carabante ha explicado que durante los primeros días de septiembre "todavía" no estaba "todo el mundo trabajando" y que los colegios y las vacaciones escolares habían afectado la movilidad.

"Ahora, como se empieza a estabilizar la movilidad, estamos elaborando ese estudio que también ya anunció el alcalde la semana pasada, y por tanto yo creo que a finales de esta semana podremos tener un balance", ha señalado.

Según el delegado, los datos provisionales muestran que la EMT transporta alrededor de un 10% más de pasajeros que en el mismo periodo del año pasado. Además, el tráfico en la M-30 registró un descenso del 3,8% este lunes.

Para el responsable municipal, los datos indican "que los ciudadanos atienden las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de esas importantes obras".

Carabante ha hecho hincapié que se seguirá monitorizando la situación a lo largo de los "próximos días" en función de la demanda de transporte público con la intención de "extraer alguna conclusión".