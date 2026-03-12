Ayuntamiento esperan más informes para aprobar la urbanización de Campamento y cuestionan "las prisas" del Gobierno

Trabajos de demolición para el Nuevo Barrio Campamento - EUROPA PRESS

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sigue a la espera de más informes para poder aprobar definitivamente la urbanización de la operación Campamento en Junta de Gobierno, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, que ha cuestionado "las prisas" que le han entrado al Gobierno de España "a un año de las elecciones".

"Ya están presentados todos los informes por parte del Gobierno y por parte del Ayuntamiento de Madrid se están haciendo todos los trámites necesarios. No hay nada que el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos tenga pendiente pero faltan algunos informes de otros ámbitos. Insisto, no son del Ayuntamiento de Madrid", ha aclarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también vicealcaldesa ha asegurado que le darán "toda la prioridad que requiere este ámbito urbanístico, como todos los demás, como los Desarrollos del Sureste o como Madrid Nuevo Norte".

"Yo entiendo que ahora tengan mucha prisa porque llevan ocho años gobernando y no han hecho nada por la vivienda pero ahora quieren hacer ver que, a un año de las elecciones, van a hacer muchas cosas y les han entrado las prisas, como a los malos estudiantes", ha contestado la edil, que ha reiterado la "total y absoluta colaboración" y el compromiso de tramitar "a la mayor brevedad" cuando cuenten con todos los informes preceptivos y necesarios.