El Ayuntamiento estudia si recurre el fallo sobre los parkings del Bernabéu en unas obras paralizadas desde hace un año

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal está a la espera del análisis de los servicios jurídicos para decidir si recurren o no ante el Tribunal Supremo el fallo judicial sobre los parkings del entorno del estadio Santiago Bernabéu en unas obras paralizadas hace un año, mientras que la urbanización de la zona continúa porque no se ve afectada por el contencioso, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, antes de la entrega de los Premios Sustainability Day 25.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los vecinos del entorno del estadio y acuerda mantener la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en la calle Padre Damián y en Paseo de la Castellana.

Así consta en un auto, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid contra el auto por el que una jueza estimaba un recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que autorizaba el contrato de concesión de obra para los aparcamientos.

Carabante ha trasladado que todavía resulta prematuro determinar si el Ayuntamiento irá en casación "para defender los intereses del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, también de los vecinos de la ciudad de Madrid" porque "no se trata de una decisión política ni de este equipo de Gobierno sino que se trata de una decisión netamente jurídica". En todo caso, el Gobierno "respeta las sentencias judiciales y las acata", ha apostillado, mientras se está a la espera de la postura de los servicios jurídicos.

El auto incluso añade que "el interés público no se sostiene en ningún dato de tráfico que permita comprobar que el proyectado túnel de Padre Damián vaya a resolver la situación de congestión". "Uno de los aspectos en los que se basa el tribunal precisamente para anular los parkings es que no se encuentra lo suficientemente motivado el interés público de la ejecución del túnel de Padre Damián, no es que no tenga interés público, es que no se ha acreditado o no se ha motivado suficiente", ha remarcado Carabante.

A lo que ha añadido que este fallo "no entra al fondo del asunto a la necesidad o no de ejecutar ese parking en beneficio no sólo de los visitantes sino de cara a ayudar a los vecinos en sus problemas de estacionamiento puesto que era un parking prácticamente para residentes".

"Lo que dice la sentencia es que no se ha motivado suficientemente y, por tanto, es una cuestión que es subsanable, falta sólo motivarlo de una manera adecuada", ha aducido el delegado.

"OBRA SUSPENDIDA"

"Ahora mismo la obra se encuentra suspendida por un decreto que firmé yo mismo como consecuencia de la concesión de las medidas cautelares por parte de los vecinos", ha remarcado el delegado de Urbanismo.

Esto se tradujo en "la suspensión del contrato y la paralización de la obra". "Es verdad que hay una obra ejecutada, que hay una infraestructura y un presupuesto ejecutado y lo que tenemos que ver ahora es cómo se resuelve esta cuestión", ha indicado.

El primer paso será determinar si se presenta o no recurso de casación y "luego se irá viendo con el tiempo suficiente para analizar cualquier alternativa de cara también a la resolución de ese contrato". Otra vía es la que puede abrir el Real Madrid si recurre ante el Supremo. "Siempre podría hacerlo como afectado", ha recordado el concejal.

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO

Tras conversar con la delegada de Obras, Paloma García Romero, Carabante ha podido confirmar que "en principio no es necesario modificar el proyecto de urbanización, especialmente en la calle del Padre Damián".

En cuanto a si se reunirá él con la asociación de vecinos afectados, el delegado ha asegurado que no le consta petición de reunión por el momento pero que "por supuesto" se producirá ese encuentro "si es necesario". "Siempre nos reunimos con los vecinos afectados y este caso no va a ser una excepción. Yo mismo me he reunido con la asociación y con todos los vecinos del entorno en numerosas ocasiones", ha apostillado, igual que ha hecho la Junta de Distrito, "en permanente contacto" con ellos.