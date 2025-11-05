Ayuntamiento y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod

Archivo - El Templo de Debod, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde las instalaciones del Centro Municipal de Acústica (CMA).

Esta lámina está aquejada de las sucesivas filtraciones que se han producido, motivo por el que se determinó vaciarla. Ahora hay sobre la mesa un proyecto para recuperar la lámina de agua a cofinanciar a través de colaboración público-privada.

"En el Foro de Empresas participan multitud de empresas de distintos sectores. De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid eligen proyectos, en este caso la rehabilitación de esa lámina de agua, y son financiados parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid y patrocinados por ese foro", ha detallado Carabante.