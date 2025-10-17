El Ayuntamiento homenajea a los 293 efectivos de Seguridad y Emergencias que se jubilaron el año pasado - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado a los 293 efectivos de Seguridad y Emergencias que se jubilaron el año pasado, de los que 234 pertenecían a la Policía Municipal, 52 al Cuerpo de Bomberos y siete a Samur-Protección Civil.

Desde el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, han presidido el homenaje con el que se ha reconocido "su entrega, profesionalidad y compromiso con la ciudad durante décadas de servicio público", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los homenajeados han recibido un diploma conmemorativo y un recuerdo como símbolo del agradecimiento de la ciudad por su labor. "Queremos poner de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de sus servicios de emergencias, que siempre han estado del lado de los madrileños tanto en su trabajo diario como en los peores momentos que ha atravesado nuestra ciudad e, incluso, más allá de nuestras fronteras", ha destacado el alcalde.

El equipo de Almeida busca alcanzar los 10.000 efectivos antes de 2027 "agilizando todas las convocatorias posibles para mejorar la capacidad de respuesta".

"Madrid ha cambiado y con ello voy a ir lo han hecho nuestros servicios de emergencia. Pero si algo no ha cambiado es la entrega de todos sus miembros. Sois un orgullo para esta ciudad, sus ángeles de la guarda y la mejor garantía de que seguiremos siendo una de las capitales más seguras del mundo", ha concluido el alcalde.