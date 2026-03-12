El Ayuntamiento iniciará en abril la ejecución del nuevo parque que rodeará el cantón de Montecarmelo

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (Es - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha afirmado que el Ayuntamiento de Madrid iniciará en abril la construcción del nuevo parque en Montecarmelo que se ubicará alrededor del cantón, dentro de un plan de mejora de parques y zonas verdes en el barrio con una inversión total cercana a los 3 millones de euros.

Así lo ha trasladado Carabante en la inauguración de la exposición fotográfica 'Madrid Resiliente', donde ha detallado que "el próximo mes comenzaría la ejecución del parque más grande alrededor del cantón", sobre el que ha insistido que se construirá "en su mínima expresión", limitándose a almacenes para los carritos, una pequeña oficina administrativa y vestuarios para los barrenderos que trabajan en Montecarmelo y zonas aledañas.

"Nosotros hemos tomado la decisión de atender las reivindicaciones de los vecinos, que nos lo trajeron hace ya aproximadamente año y medio, en la que nos pedían que no se ejecutara la estación del Selur, el cantón del Selur. Por tanto, renunciamos a ejecutar ahí el cantón del Selur, buscaremos una nueva ubicación para esa instalación y lo que sí tenemos que hacer, tal y como les dijimos, es ejecutar un cantón, un cantón en su mínima expresión", ha explicado

Carabante ha subrayado que, aunque reducido, el cantón sigue siendo "absolutamente imprescindible para prestar servicio" y ha destacado que, según el Defensor del Pueblo, estas instalaciones "no generan molestias, malos olores ni perjuicios" para los vecinos.

El parque permitirá que la instalación quede "más aislada" respecto a los vecinos, para que no cause las "eventuales molestias que pudiera ocasionar", y se sumará a otro parque junto al Colegio Alemán, cuyas obras ya se han iniciado.