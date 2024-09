Ayuntamiento insiste en que mayores volverán "a los mismos apartamentos" 'San Francisco' y "en las mismas condiciones"

Niega que se vayan a convertir en apartamentos turísticos y la izquierda habla de "maltrato institucional"



MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha confirmado que los mayores volverán tras las obras "a los mismos apartamentos" 'San Francisco', en la céntrica calle Jerte, y "en las mismas condiciones", para asegurar que los técnicos les trasladaron que los trabajos integrales del edificio no se podían acometer ni por fases ni con los usuarios dentro, algo que el Ejecutivo municipal ha acatado "por responsabilidad".

Tanto Más Madrid como el PSOE han elevado a la comisión del ramo la situación de los apartamentos. La socialista Ana Lima ha descrito lo que vivían los usuarios, "con servicios que empiezan a fallar, ascensores que dejan de funcionar, apagones de luz nocturna imprevistos, desinformación, presiones para que empaquen sus pertenencias con relativa urgencia, fechas que van cambiando inesperadamente, traslados ordenados y organizados con apenas 24 horas de preaviso y amenazas veladas de expulsión sin alternativas".

"Esto podría ser el relato de la actitud de un mal casero que quiere desalojar de su vivienda a un inquilino incómodo", ha descrito Lima, que ha asegurado que "eso tiene un nombre, se llama maltrato institucional y falta de respeto a las personas que tienen allí su hogar".

EL PSOE CUESTIONA LA URGENCIA

Sin poner en duda la necesidad de las obras que se van a acometer, el PSOE sí cuestiona la urgencia, sobre todo si se tiene en cuenta "que ya hace cinco años hubo una ITE negativa que supuestamente ha provocado esta situación".

"No vamos a dudar tampoco de cómo se ha diseñado la ejecución de las obras y que sea imprescindible desalojar por completo el edificio. Pero también es cierto que, de haberse diseñado un plan de ejecución de otra manera, seguramente habría soluciones técnicas para que no hubiese sido necesario el desalojo completo", ha planteado.

Para el PSOE la clave es que el PP "ha tomado la decisión de priorizar las obras y después decidir cómo quitarse de encima a las personas mayores aplicando soluciones poco idóneas y sin contar con la participación ni con la voluntad de los ciudadanos que viven ahí". Es más, "el 38 por ciento no han querido una residencia y no ha habido otra alternativa para ellos". "Son lentejas, si quieres lo coges y si no lo dejas", ha comparado.

Ana Lima cree que el Gobierno municipal se ha replanteado la situación ante la presión de los usuarios y del movimiento asociativo y del eco en los medios de comunicación tratando de "blanquear esa actitud de despotismo convocando reuniones pero solamente para informar". "Lo único bueno de los acuerdos que hemos logrado arrancar tanto el movimiento asociativo como los grupos políticos ha sido garantizar el retorno en las mismas condiciones y a los mismos apartamentos. Y también que iban a tener en cuenta de manera individual las situaciones económicas", ha indicado.

"AL MISMO APARTAMENTO Y EN LAS MISMAS CONDICIONES"

La socialista no ha ocultado la "tensión emocional" a la que se han visto sometidas estas personas", de la que ha culpado directamente al delegado, quien ha contestado que los mayores "van a volver al mismo apartamento y en las mismas condiciones pero no porque nos lo haya dicho la oposición ni la asociación".

Tanto es así que, como ha defendido, se envió una carta a los usuarios el pasado 25 de junio, "mucho antes" de la reunión de la semana pasada, por lo que ha acusado a Lima de mentir a los 61 mayores.

Ante esto, la concejala de Más Madrid Mar Barberán ha replicado que esa primera comunicación "no sería tan detallada o explícita cuando los han tenido en un sinvivir y cuando este viernes pasado, hace tres días, han enviado una segunda carta, entonces sí, detallando que volvían a los apartamentos y en las mismas condiciones.

José Fernández ha aseverado que se ha puesto "especial cuidado en desarrollar las obras intentando molestar lo menos posible y atendiendo a la transparencia hacia los mayores pero son unos trabajos urgentes". En este punto ha dudado que si Lima fuese responsable del área diera luz verde a la permanencia de los mayores mientras se acometen unas obras "que son obligadas y que afectan gravemente a la estructura y a la seguridad". "No hay otras alternativas", ha subrayado.

NO HABRÁ APARTAMENTOS TURÍSTICOS

El delegado también ha querido desmentir que los apartamentos para mayores se reconviertan tras las obras en apartamentos turísticos, una "mentira" especialmente sangrante al tratarse de personas vulnerables y de la que ha acusado a "cierta izquierda".

La edil de Más Madrid ha querido explicar cómo "se difunde ese pánico". "¿Quién ha puesto un documento de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que dice explícitamente que sí, que se considera y se registran las obras, pero que si el edificio permanece cerrado más de un año se entiende que el cese de la actividad es definitivo?", ha preguntado a Fernández.

"Y eso lo han visto ellos, como lo he podido ver yo. Y usted les ha comunicado que las obras son 14 meses, con lo cual la gente es normal que entre en pánico y empiece a pensar que a qué se va a dedicar", ha argumentado Barberán.

"HAN TENIDO CINCO AÑOS PARA PREPARARSE"

A los usuarios "se les atenderá en la manera que sea posible", ha continuado el delegado, lo que ha sido replicado por Más Madrid poniendo el foco en que el inmueble tiene ITE desfavorable desde hace cinco años o, dicho de otro modo, que "han tenido cinco años para prepararse".

Es por eso que coinciden con el PSOE en que las obras se podían haber acometido de forma sectorizada, por plantas. "Hay personas, algunas de avanzada edad, a las que van a sacar de su espacio habitual, donde realizan las actividades cotidianas, para ir a una residencia. Sí o sí van a tener que ir ahí y van a tener que pagar más. Algunas de ellas sólo pagaban el 20 por ciento de su pensión y ahora el 86. Están asustadas por si no van a poder asumir gastos periódicos", ha descrito Barberán.

"NO NOS CARACTERIZAMOS POR LA PREPOTENCIA"

José Fernández ha contestado que siempre quedan cosas que mejorar. "Nosotros no nos caracterizamos por la prepotencia que tiene el Gobierno de España: la derivada de un traslado necesario y obligado hace que muchas veces haya que tomar medidas que no son fáciles, pero hay que hacerlas porque afectan a la estructura y en materia de seguridad somos un gobierno responsable y un gobierno que sabe lo que tiene y cómo debe de hacerlo", ha sostenido.

Fueron los técnicos del Ayuntamiento de Madrid los que, preguntados sobre si era posible las obras por fases y con la permanencia de los mayores, los que "dijeron que no, que no era posible". "Y yo me atengo a lo que ellos dicen", ha enfatizado poniendo el foco en el ejercicio de responsabilidad. En todo caso son un "gobierno de palabra" y, como tal, los mayores volverán a sus apartamentos, que además se ampliarán pasando de 61 a 68 dado que algunos estaban cerrados por las condiciones que presentaban,

"Estén tranquilos, las obras se harán y volverán a los apartamentos, a los mismos y en las mismas condiciones económicas. Y habrá un seguimiento de intervención social para todas y cada una de las 61 personas afectadas, a las que pido disculpas por la realización de las obras", ha concluido José Fernández.